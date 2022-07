Aubel, Plombières et Dalhem au sein d’un parc naturel transfrontalier pour sauver le paysage?

"Cela signifie que nous allons travailler ensemble sur la qualité de nos paysages et de nos régions que nous n’allons pas seulement protéger, mais également améliorer" , a déclaré Ann-Sophie Debergh de Paysage régional Hesbaye et Fourons, qui supervisera le processus relatif à cette candidature. "La qualité des paysages (aux similitudes évidentes) est aujourd’hui menacée en raison du réchauffement climatique. Il en est de même pour la biodiversité. Nos petits éléments paysagers disparaissent et l’avenir du secteur agricole est également incertain. Ce sont là des défis énormes auxquels les communes participantes ne trouveront pas de réponses aisées."

Les sept localités vont donc travailler ensemble pour se renforcer, et pour tenter de relever au mieux ces défis transfrontaliers. En soumettant cette candidature belgo-néerlandaise, les sept communes vont répondre à un appel lancé en 2021 par les autorités flamandes ( voir notre article du 14 septembre 2021 ) concernant la création et le financement de parcs naturels. La Flandre interviendra à hauteur de 80% des subventions. Les 20% restants seront assurés par un co-financement entre les différentes communes et provinces impliquées dans le projet (le cabinet de la ministre wallonne Céline Tellier a été rencontré, et il serait envisagé de travailler avec une fiche paysagère du GAL Pays de Herve afin de financer une partie du projet via la Région wallonne).

"On collabore déjà avec les trois communes hollandaises sur la qualité de l’eau et sur les inondations (NDLR: la Berwinne, la Gueule, la Gulp… n’ont pas de frontière) . Notre territoire, à Plombières, il est clairement tourné vers la Hollande. Et Aubel a aussi la Berwinne qui va vers Fourons et ces communes… On est clairement lié, donc travailler ensemble on le fait déjà , présente Marie Stassen, bourgmestre de Plombières. Ce parc permettrait d’avoir des investissements et du personnel pour travailler de manière plus efficace. Nous avons aussi la thématique des agriculteurs, où nous avons vraiment intérêt à travailler ensemble pour amener de la biodiversité dans les prairies, avoir des haies fourragères, etc. On a déjà aussi travaillé avec eux pour apprendre à mieux gérer les pâtures le long des cours d’eaux. Enfin, le troisième volet c’est le tourisme avec les bocages (entretenus par les agriculteurs) et nous souhaiterions trouver une manière, via le tourisme, pour valoriser ces haies qui sont un couloir écologique qui permet aux bêtes d’aller d’un endroit à l’autre. Donc l’idée c’est d’améliorer et de ne pas perdre ce qu’on a, mais aussi de travailler ensemble à une vision commune au niveau touristique." La bourgmestre de Plombières souhaite, via ce projet de "Bocages sans frontières", aller "plus loin dans la collaboration sur un territoire cohérent" .

«Un rempart contre l’exploitation minière»

"Ce parc est également en adéquation avec le projet du télescope Einstein. Celui-ci n’est pas compatible avec le projet des éoliennes de Dalhem, projet contre lequel des communes vont aller en Conseil d’État. Le projet Einstein, lui, il permettrait de garantir 50 années de calme sur la région ainsi que la préservation de la nature. Cela permettrait de garder ce poumon vert entre les villes de Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle. Et, pour nous, cette valorisation du paysage est clairement un rempart contre l’exploitation minière ( NDLR : des projets existent ) ou autre (ce qui n’est pas en adéquation avec la nature, l’agriculture et le tourisme qu’on défend)" , ajoute Marie Stassen.

Les sept entités candidates peuvent désormais rédiger un masterplan commun pour les 20 prochaines années et un plan opérationnel pour les cinq ans à venir qui reprend les habitants, les agriculteurs, les visiteurs ou encore les utilisateurs du territoire. Ces plans directeurs doivent être soumis avant le mois de mai 2023.