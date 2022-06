Le conseil communal des enfants s’est achevé, mardi dernier, sur l’inauguration du rond-point de Moresnet-Chapelle, l’un des projets portés par les jeunes élus plombimontois. Ces derniers ont collaboré avec le ferronnierLeruth et les ouvriers communaux pour y poser des plantes vivaces et un hôtel à insectes en forme d’écureuil. En outre, un mini-viaduc a été dressé sur le rond-point, clin d’œil pour l’aîné de Moresnet et symbole de l’unité, des ponts créés, entre les familles de réfugiés ukrainiens et les familles de Plombières.