Les finances de Plombières sous pression, mais on «dresse une liste au père Noël»

En parallèle, les prix des énergies augmentent (48000 € de chauffage, 47400 € d’électricité…) et l’indexation des salaires représente un coût imprévu de 180000 € (la Commune tablait sur une indexation, pas quatre… le personnel malade permet toutefois d’alléger la note à 60000 €).

Heureusement, certaines recettes (précompte, fonds des communes…) sont en hausse, ce qui permet à l’échevin des Finances de préserver un boni de 249000 €, "et si comparaison n’est pas raison, à Welkenraedt ils ont fait le même exercice et tombent sur le même montant, mais en négatif" , a-t-il commenté.

Quels chantiers à venir?

Fort de comptes en souffrance mais pas aux urgences, l’échevin des Travaux a présenté de nombreux projets élaborés afin d’aller chercher diverses enveloppes de subsides pour les voiries, la mobilité douce, etc. (PIC, Pimaci, Piwacy… le jargon administratif est imaginatif). Et la liste pourrait chiffrer à 3 millions d’euros (subsides de près de 2 millions compris) si tout se réalise, ce qui ne sera pas le cas, ou pas avant des années.

Refaire le haut de la Gulpen est une priorité pour l’échevin des Travaux. ©ÉdA LABEYE Philippe

"On doit inscrire plus de projets que ce que nous en ferons, a prévenu Jonathan Deckers (OCP) . On a les 2 km du haut de la Gulpen (746000 €), Terstraeten et Grunebempt (280000 €), des trottoirs rue de Sippenaeken vers Hombourg (120000 €), le chemin de Schimper (262000 €), les trottoirs partagés rue Wittenweg (184000 €), une liaison entre le RAVeL et le Site Minier (111000 €) avec une passerelle ou un pont (si on a d’autres subsides), l’enduisage rue du Bois, St-Roch et Nouvelaer (52000 €), Marveld (154000 €), des escaliers entre le RAVeL et César Franck (104000 €), des trottoirs rue Gustave Demoulin (79000 €) et rue de la gare sous les ponts (58000 €) et, enfin, le bas de la Gulpen (746000 €)." À cela s’ajouteraient, via d’autres subsides, un cheminement cyclable entre le RAVeL et l’école de Moresnet, rue du Village (pour 314000 €), et une liaison cycliste entre la rue Hack et le RAVeL (80000 €).

Relier le RAVeL au centre de Moresnet? Un projet de 314000 €. ©ÉdA LABEYE Philippe

Conscient que ces subsides seront attribués à une autre commune si Plombières ne les utilise pas, l’URP s’est dit "dubitatif car on fait un plan pour réduire l’éclairage et gagner 36000 €, alors qu’ici on dresse la liste du père Noël" . Michelle Habets estime que "les subsides ne sont pas une manne céleste, qu’ils viennent de nos impôts et que Plombières pourrait être un exemple" . Si le changement de paradigme doit intervenir à d’autres niveaux de pouvoir, les élus locaux ont aussi une voix…