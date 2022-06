En voici un aperçu…

Balades en calèche

Calèche tirée par des chevaux de trait au départ du Site minier (rue du Chemin de fer 25) avec possibilité de dégustations, les dimanches 3 et 17 juillet, les 14 et 21 août.

Les Jeudis festifs & musicaux

L’occasion de passer un agréable moment en famille, seul ou entre amis. Rendez-vous les jeudis à 19h30 à la Maison du Site minier (rue du Chemin de fer 25). Pour tout public et gratuit.

Les 10es «Violons d’été »

Du 9 juillet au 14 juillet, Les Violons d’été, l’orchestre à cordes des jeunes musiciens de l’académie de musique d’Eeklo, accompagné d’anciens élèves et du professeur de violon et chef d’orchestre Dirk Van de Velde, vous proposent plusieurs concerts gratuits à thèmes: Ouverture, L’intimité, L’amour, La jeunesse et Bouquet final.

Balades musicales

Du 9 juillet au 31 août, découvrez en musique les chemins et lieux de la commune le long de 4 balades balisées. Grâce à des QR codes parsemés sur les tracés, vous aurez la possibilité d’apprécier des morceaux musicaux proposés et enregistrés par l’orchestre Les Violons d’été. Emportez votre GSM, scannez le QR code et appréciez!

«Clueplo et Cluemon»

Promenez-vous et résolvez les mystères proposés! Dès le 30 juin, et jusqu’au 31 août, téléchargez les plateaux de jeux et les explications sur le site www.plombieres.be . Faites la promenade des Chapelles à Montzen et/ou la promenade du Site minier à Plombières et découvrez les indices, les lieux, les objets et les personnages…

Sans oublier de renvoyer votre solution à tourisme@plombieres.be pour participer au tirage au sort, avec à la clé des Val’Heureux (tirage au sort de deux gagnants fin juillet et fin août).

La belle Balade Bel RTL

Le samedi 16 juillet, la commune accueille "La belle Balade de Bel RTL", une promenade accessible à tous d’une distance de 5 km. Des personnalités de Bel RTL vous racontent l’histoire de la région au travers des QR codes disséminés tout au long du parcours. Rendez-vous sur la place du 3eMillénaire de 10 à 17 heures pour découvrir le petit village, la balade, le tracé. Ce sera aussi l’opportunité d’inaugurer les nouveaux aménagements du Site minier.

Journées familiales

Les samedi 6 et dimanche 7 août, le Service public de Wallonie sera présent sur la place du 3eMillénaire pour une journée festive!

Avec au programme: un grand jeu-concours proposé par le magazine Vivre la Wallonie , des animations pour petits et grands sur les thèmes de la mobilité et de la biodiversité, des balades nature guidées proposées par Ardenne & Gaume. Petite restauration.

Infos et réservations: Maison du Site minier, via tourisme@plombieres.be ou au 087 35 53 77. Office du tourisme (OTCP) via officetourisme@plombieres.be au 087 78 50 33. Ou encore sur le site de la commune www.plombieres.be.