La rue de Birken, à Plombières, en travaux jusqu’en 2023

Gros chantier en vue pour la Commune de Plombières: la rue de Birken doit être en travaux dès ce 20 juin 2022. Ce chantier concerne le tronçon compris entre le rond-point de la chaussée de Liège (la N3) et le passage du cours d’eau. "Une partie de voirie renfoncée posait problème, on y avait posé des balises pour que des gens l’évitent" , explique l’échevin des Travaux Jonathan Deckers.Deux couches d’asphalte seront posées et différents trottoirs principalement en klinkers, côté maison, et des zones de stationnement seront réalisés. "Un mur de soutènement, un “L” en béton, va également être construit pour donner un accès sécurisé à l’arrêt de bus dans le creux (NDLR: au niveau du passage du cour d’eau) ." 470000 euros ont été inscrits au budget pour ce faire, mais la Commune constate actuellementen moyenne " 20% d’augmentation sur les factures de ses chantiers" .