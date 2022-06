" La Commune envisage, à l’instar d’autres communes wallonnes, d’éteindre certaines portions de l’éclairage public durant des périodes déterminées. Elle tient à convoquer tous ses citoyens (NDLR: ceux intéressés, évidemment) pour analyser les enjeux d’un tel projet qui impacterait la vie des habitants concernés" , informe le secrétariat de la Commune.

Le 23 mai dernier, les conseillers communaux de Thimister-Clermont et d’Aubel ont également débattu de cette proposition. Et la Conférence des Bourgmestres de l’arrondissement de Verviers a déjà pu interpeller Ores à ce sujet. Toutefois, comme déjà indiqué dans nos colonnes , Ores a attiré l’attention sur l’aspect sécurité et sur l’impossibilité de réaliser des coupures "rue par rue" mais bien "quartier par quartier". Une notion que les Communes devront maîtriser avant d’envisager une plongée dans le noir d’une rue… qui entraînerait avec elle l’obscurité d’une nationale (par exemple).