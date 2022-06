Mardi prochain, le 14 juin, quatorze nouvelles communes recevront le label "Ma commune dit oui aux langues régionales". Initié en 2018, ce label regroupe des communes qui s’engagent à "mettre en œuvre une série d’actions concrètes en faveur des langues et cultures régionales présentes sur leur territoire" .

Cette année, après Malmedy (2018), Thimister-Clermont (2021) et Jalhay (2021), les communes de Plombières, Theux et Trois-Ponts signeront la convention fixant "les engagements réciproques pour trois années" .

La cérémonie se tiendra au siège du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en présence de la ministre de la Culture et des bourgmestres ou échevins. Nos trois communes y seront!

Plombières: une suite logique pour le patois

Nadine Schyns, échevine à Plombières.

Nadine Schyns, échevine de la Culture et du Folklore à Plombières, a travaillé sur le dossier. "On défend le francique carolingien, une langue régionale pratiquée ici encore par certaines personnes (les plus âgées). On souhaite maintenir cette langue car nous avons des pièces de théâtre jouées en patois local, des cours sont donnés à des jeunes qui souhaitent apprendre ou améliorer la pratique de ce patois…"

À Plombières, sa compréhension s’avère plus qu’utile! "Nous utilisons le patois pour le folklore local. Certaines soirées sont exclusivement en patois. C’était l’objectif: redynamiser et faire vivre cette langue qui nous permet, aussi, d’avoir des contacts avec nos voisins néerlandophones et allemands. Nous avons développé ensemble des projets européens Interreg sur la vallée de la Gueule, et la langue commune était ce dialecte (pour toutes les réunions). C’est une langue vraiment pratiquée ici dans la région. Après la signature par la bourgmestre ce mardi, nous participerons à un groupe de travail afin de définir les différentes actions à mener pour favoriser davantage la langue" , précise encore Nadine Schyns.

Theux, commune attachée au wallon

Pierre Lemarchand, bourgmestre à Theux. ©ÉdA LABEYE Philippe

En 2021 déjà, la Commune de Theux marquait un intérêt certain pour le label. Le bourgmestre Pierre Lemarchand assure vouloir "s’inscrire dans cette lignée pour la continuité de nos langues ancestrales" . "Nous sommes une commune rurale et beaucoup d’habitants sont encore très intéressés par le wallon. Nous avons des soirées de discussion mais aussi des pièces de théâtre qui sont fort prisées dans nos villages. Nous sommes soutenus dans cette démarche par un habitant de Jehanster, mais aussi au collège par Alexandre Lodez qui est fort attaché au wallon. On ne veut pas perdre cette culture qui nous tient à cœur. Personnellement, j’y suis également attaché… Pendant ma jeunesse, mes grands-parents ne parlaient que le wallon. Je le comprends mieux que je ne le parle, à force de voir des pièces (souvent des comédies)."

Theux s’engage entre autres à promouvoir le wallon via la culture et le théâtre, "notamment à Polleur mais on se déplace toujours pour des pièces en wallon" .

Trois-Ponts: promouvoir le wallon

Francis Bairin, bourgmestre de Trois-Ponts. ©ÉdA

Enfin, Trois-Ponts s’est positionnée il y a deux ans sur ce projet, mais la charte ne sera signée que mardi. "Nous avons la volonté de promouvoir le wallon à travers nos diverses associations , sait le bourgmestre Francis Bairin. Chaque fois qu’on peut placer un mot en wallon, nous n’hésitons pas. Nous avons notamment une pièce de théâtre chaque année lors de la fête de Wanne, le petit journal de la Royale Ardennaise (avec un feuillet en wallon sur un événement en rapport avec la fanfare, l’harmonie…) et, moi, j’accueille souvent les gens avec un mot en wallon, ou en clôturant un discours. Par ailleurs, Trois-Ponts avait reçu un prix en 2017 suite à un concours de la Région: nous avions fait participer de nombreux citoyens, les écoles, etc."