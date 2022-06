En 20 ans, Grain d’Orge a brassé cinq millions de litres de bière (+ photos & vidéo)

"L’aventure a débuté suite à mon premier travail, explique Benoit Johnen. J’ai travaillé en brasserie à Liège. Puis, ils n’ont plus eu besoin de moi et on s’est lancé en reprenant le café du village à Hombourg.Le temps de monter un plan financier et de savoir exactement ce qu’on allait faire, car j’ai toujours eu en tête de brasser ma propre bière. On a débuté par 5 ans de café puis 6 ans de café et brasserie. Pour cette seconde partie, nous avions adapté le bâtiment du café en intégrant le tout de manière verticale avec dans les caves la fermentation, le rez la production et à l’étage les grains et la chambre froide avec un monte-charge pour relier le tout. Après 6 ans, on est arrivé à un tournant: soit on restait ainsi soit on décidait de vivre uniquement de la brasserie en production pure."

Et c’est le second choix qu’a pris le couple Johnen. "On est donc passé dans la ferme actuelle, à quelques mètres du café, avec 700 hectolitres/an au début. Mais il fallait 1000 hectolitres/an pour que ce soit rentable. On a été étape par étape pour modifier le bâtiment, ajouter de nouvelles machines… Il a fallu 10 ans pour être totalement rentables mais nous étions à ce moment toujours que deux, Viviane et moi. Désormais, nous sommes neuf à travailler à la brasserie et nous sommes en pleine capacité depuis trois ans avec 6000 hectolitres/an, soit 600000 litres."

Une brasserie arrivée à maturité, tout comme leurs bières les plus connues, la Brice, la Joup ainsi que les bières d’Aubel. "L’objectif n’est plus d’augmenter les volumes. On pourrait encore augmenter mais on préfère travailler dans la stabilité du personnel, rester à taille humaine et garder le contrôle du produit de A à Z, de la production à la vente."

Heureux du travail accompli

Benoit Johnen ainsi que son épouse sont fiers et heureux du travail accompli sur ces deux décennies. "Je n’aurais pas pensé être à ce point il y a 20 ans car on ne s’est jamais mis de limite. Par exemple, la salle de brassage et de cuves fait qu’on arrive à 6000 hectolitres/an.Mais si c’était 5000, ce ne serait pas grave. On ne s’est jamais mis des chiffres en tête et on a simplement suivi la demande. Et les trois dernières années, on a plus investi sur la qualité du produit que pour augmenter la production." Quant au futur, le patron précise "qu’on ne va pas s’arrêter à 20 ans. On veut d’abord se stabiliser sur la production d’après-Covid. Car si tout reste ouvert, on ne saura pas servir tout le monde. Donc il va falloir se réorganiser, sans toucher au volume. Puis, on pense à s’améliorer aussi au niveau de l’écologie avec l’épuration et l’installation de panneaux photovoltaïques."