Pénurie de prêtres à Plombières: quelles solutions?

"Les gens se sont exprimés et, ce mercredi à 17h, nous nous sommes réunis pour mettre ensemble les différents avis et voir ce qu’on peut faire à l’avenir. Le souci, c’est que nous avons perdu un prête, qu’un prêtre auxiliaire est malade et que Mr Rixen est âgé. On s’est dit que si on ne prenait pas une décision, nous ne saurions plus célébrer toutes les messes."

Dix messes par semaine à Plombières!

L’abbé Gérard Tumusabyimbabaz est débordé et n’a pas le don d’ubiquité. L’unité pastorale de Montzen-Plombières doit trouver des solutions. ©Romain RIXHON

L’unité assure en effet dix messes par semaine sur Plombières, Sippenaeken, Moresnet, Hombourg, Gemmenich et Montzen. Un rythme soutenu est imposé aux prêtres.

"Notre problème, on l’a bien vu lors des communions. Je célébrais les communions, en étant obligé de dire une autre messe après. Ça engendre beaucoup de stress d’avoir l’autre messe après et ça m’est arrivé deux fois de devoir trouver un laïc pour commencer la messe. Je prenais le relais quand j’arrivais. Ce n’est une situation agréable ni pour moi ni pour les paroissiens. Et quand on a plusieurs messes, ce n’est pas possible de bien les préparer."

Les paroissiens attachés à leur village

L’abbé Gérard souhaite aussi respecter le "projet du diocèse, qui est de mettre les gens ensemble car les communautés deviennent de plus en plus petites" . Mais l’esprit de "clocher" trouve tout son sens ici. "On doit former des communautés plus vivantes, mais ici nous ne pouvons réaliser cette proposition de l’Évêché car les gens sont très attachés à leur village. Ce n’est pas une mauvaise chose… Mais quand les prêtres deviennent peu nombreux et que les gens ne veulent pas aller dans le village d’à côté pour la messe, ça devient un souci. Nous, on n’a pas de solution. On a voulu une consultation pour ne pas prendre une décision sans écouter d’abord les paroissiens. Ils se sont exprimés… On a fait une mise en commun pour que l’équipe pastorale puisse dégager des pistes et les proposer aux paroissiens. Après on appliquera certaines choses, mais en considérant la vie des villages car ceux-ci ont envie de vivre. Notre but, ce n’est pas de fermer les églises mais bien d’avoir des célébrations plus vivantes et permettre aux célébrants de mieux s’organiser."

Hélas, les paroissiens ont formulé "des avis partagés" , du coup "nous allons peut-être devoir décider nous" , confirme l’abbé Gérard. "La réunion de mercredi n’a abouti à rien, nous n’avons pas pu dégager une piste. Certains disent qu’il est possible d’aller dans un autre village pour les célébrations, d’autres disent non. On aura une seconde réunion mais on va prendre le temps… On soumettra une décision au conseil de l’unité pastorale et on informera les paroissiens. Certains proposent des célébrations sans prêtre… Mais si on fait cela, on devra trouver des personnes et les former. Quoi qu’on fasse, ce ne sera pas applicable de suite."

L’abbé Tumusabyimbabazi va devoir poursuivre ses miracles pour perpétuer les célébrations.