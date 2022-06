Plombières force la vente d’un bien pour «récupérer ses billes»

Pour rappel, la Commune avait procédé à une première vente des lieux abandonnés en novembre 2021, vente à laquelle s’était opposé le propriétaire luxembourgeois. Le dossier avait été analysé par le tribunal qui, le 5 février, abondait dans le sens de la Commune. La vente pouvait être relancée, ce qui fut le cas le 24 mai (enchères dès 76000 €) pour une adjudication du bien le 1er juin, contre 215000 €, soit 18000 € de plus qu’en 2021 (197000 €, alors).

"Plus il y a, plus nos chances de récupérer nos billes sont grandes, mais le solde n’est pas pour nous. Le décompte doit être actualisé mais le propriétaire nous doit 32000 € auxquels il faut ajouter les intérêts de retard. Qui a acheté? On l’ignore, mais ça restera un élément secret. C’est d’ailleurs assez étonnant, car avant lors des ventes publiques on savait qui était l’acquéreur" , informe l’échevin des Finances Lucien Locht.