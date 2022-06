La libraire Arlette Defaweux passe la main à un couple de Thimistériens à Plombières

Son souhait a été finalement exaucé grâce à Sarah Schoonbroodt et Laurent D’Affnay, patrons depuis bientôt quatorze ans de la librairie "Chez Sarah" à Dison. "Ça faisait quelques années que l’on regardait pour reprendre un deuxième point de vente… On a saisi l’opportunité!" Le couple l’assure, ils veulent garder "la proximité et l’amabilité" qui caractérisent le commerce. "On a une mentalité de villageois parce que l’on vient de La Minerie, ça aide. La proximité et l’accueil personnalisé, c’est ce qui différencie un point de vente d’un autre, ou d’une station-service", assure Laurent D’Affnay. "Le secret c’est d’aimer son métier" , glisse Arlette Defaweux avant d’ajouter: "Rien n’aurait été possible sans mon mari Lucien, qui a toujours été un soutien dans l’ombre."

«Des gens du métier»

"Je suis contente que ce soient des gens du métier parce que l’on parle la même langue, la transition sera beaucoup plus facile" , confie également l’ancienne propriétaire… au contraire de ce qu’elle avait vécu. "Quand j’ai repris, je n’y connaissais rien. La propriétaire de l’époque, qui était là depuis 44 ans, m’avait dit après seulement une semaine: “C’est bon, tu peux te débrouiller, je ne viens plus”".

Les habitués ne manqueront pas de se poser une question essentielle: qu’en est-il du char de carnaval au nom de la librairie, véritable institution plombimontoise? La retraitée rassure, il continuera bien… et l’invitation est déjà lancée aux nouveaux propriétaires!

Informations: «Librairie Chez Sarah Plombières» sur Facebook.