Le retour du «Trucks Meeting» à Montzen-Gare

Pour son retour, le mythique rassemblement des routiers à Montzen-Gare a accueilli une centaine de camions, un nombre limité en raison de l’espace. " C’est surtout le bouche à oreille qui a fonctionné: les emplacements des camions ont été sold out [épuisés] en l’espace de trois semaines seulement " s’étonne le président du comité des fêtes de Montzen, Grégory Baltus. Après une absence de deux ans, en raisons des mesures sanitaires, les routiers étaient au rendez-vous avec leurs plus beaux véhicules. Il y avait les habitués de Montzen, des communes voisines mais aussi des passionnés du Luxembourg et des Pays-Bas qui ont fait le déplacement; il y avait même un routier d’Irlande. Un moment de rencontre entre les visiteurs et les exposants pour admirer les plus belles lumières, les plus beaux décors et leur plus grosses enceintes. Les passants ont eu l’opportunité d’entendre quelques klaxons atypiques le long de leur promenade. Les ancêtres aussi étaient de la partie, exposés avant le grand départ. L’espace d’exposition ayant été réduit : une balade a été proposée. Un itinéraire les ont guidés à travers les Trois Frontières. " Ils passent en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. La balade fait environ 2 heures, c’est plus ou moins une nonantaine de kilomètres. Après le circuit, ils devront répondre à un questionnaire et le gagnant remportera un lot ". Habituellement, c’est un panier avec des bières et des produits locaux. L’après-midi, en plus de l’exposition des bahuts, des activités sont organisées pour les enfants : châteaux gonflables, grimage, petits jeux, " Le samedi, c’est vraiment une journée familiale ". La soirée se termine avec le traditionnel blind test : " Maintenant, il est assez reconnu. On est dans la période des enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes hommes.En général, ils en profitent tous pour venir passer un bon moment, dans une ambiance festive. Cette année, on a déjà une trentaine d’équipes inscrites ". Les organisateurs se réjouissent de l’affluence : " On n’attendait pas autant de monde cette année mais on espère que ça continuera! "