Cela fait quelques mois que les Plombimontois ont appris la réaffectation de la mythique salle AMTF en magasin de seconde main. Une nouvelle qui n’est pas passée sans heurts dans la localité ( voir nos articles des 10, 19 et 31 mars ). "Dans cet état, on ne peut évidemment pas l’utiliser, on a donc fait appel à un ingénieur pour qu’il recalcule la stabilité de la charpente" , annonce l’échevin des Travaux. Ces travaux de rénovation porteront sur la toiture (130000 €), sur l’installation électrique – qui avait précipité la fermeture de la salle en janvier 2019 – (22000 €) et sur la remise en état du chauffage (15000 €). De plus, un travail important sur la charpente sera réalisé afin qu’elle résiste au feu, ajoute Jonathan Deckers (OCP), qui se souvient du rapport défavorable de la zone de secours dressé fin 2018. Le début des travaux est espéré pour septembre, "l’idée c’est d’occuper la salle le plus tôt possible vers octobre-novembre."

L’opposition URP s’abstient

"Bien sûr, nous avons donné notre accord quant à l’élaboration du budget" , commence Marc Belleflamme (URP), mais nous allons nous abstenir sur ce point, en espérant que notre attitude soit comprise. Il insiste pour que la salle redevienne le plus rapidement possible un lieu culturel en ajoutant que le conseil communal a promis aux associations de leur rendre "leur outil" . Par cette abstention, l’URP entend rappeler à tous qu’il ne faut pas oublier cette promesse formulée par la Commune jadis. À noter que le groupe d’opposition est rejoint par Patrick Nell (@ctions) dans ce vote d’abstention. "On a rencontré les associations et on a trouvé des solutions à court terme" , répond la bourgmestre Marie Stassen (OCP), avant de conclure: "On va essayer de faire revivre cette salle au milieu du village par un autre moyen, comme demandé" .

Non loin, et dans la foulée, les élus ont approuvé une augmentation (de 10000 kW à 30000 kW) des panneaux photovoltaïques à la maison communale (l’installation actuelle servira au CPAS). Ce chantier est prévu pour début décembre… reste à voir le planning des installateurs, débordés par la demande.