Nouvelle école à Hombourg: le chantier postposé

Un dossier de 8 ans

Installée rue de Sippenaeken, en quittant le centre du village à quelques mètres du RAVeL, sur un terrain de 11000 m2 acquis pour 114000 € début 2019, la nouvelle école (dont les prémices de la procédure remontent au 29 mars… 2016) a obtenu son permis d’urbanisme le 25 mars 2020. D’un coût compris entre 4 et 5 millions d’euros avec une promesse de subsides de 2 millions (lors du cahier des charges, la somme de 3,73 millions d’euros était avancée… avant la hausse du prix des matériaux et la remise des offres pour les trois lots), le bâtiment de 65 m de long comptera plusieurs cours (330 m2pour les maternelles et 570 m2pour les primaires), 6 classes en primaire, 4 classes en maternelle, un local de "dodo", des réfectoires, des vestiaires, une salle de sport de 240 m2 (et 6,3 m sous plafond) avec gradins amovibles, un patio de 200 m2, une cuisine, 9 toilettes, un verger, un potager, 27 places de parking, un kiss & ride… Le tout supervisé par le bureau Architectes Associés SA qui obtenu le marché après un concours.

Quid de la «future ancienne» école?

Le chantier s’étalera sur près de 320 jours ouvrables, le gros œuvre doit être fermé pour mars 2023 et le bâtiment serait achevé au printemps 2024 (avec en point de mire la rentrée de septembre 2024, histoire de ne pas chambouler les élèves durant l’année scolaire). Quant à l’ancienne école rue d’Aubel, la partie de gauche serait préservée pour les associations et les initiatives de transition. La salle de gym resterait aussi ouverte pour les projets locaux, tandis que la partie de droite pourrait servir pour du logement intergénérationnel via un parteria avec Ecetia ou un privé (à l’instar du projet École-Logis d’Aubel, porté par Enersol rue de la Station). "Mais ce ne sont que des ébauches d’idée, qui n’ont pas encore été concertées avec la population. Je vais d’ailleurs inviter les associations du village très prochainement pour voir leurs besoins, j’attendais le début du chantier de la nouvelle école" , conclut la bourgmestre de Plombières, Marie Stassen.