Le plus grand laboratoire de Meth de Belgique

Les avocats de la défense ont terminé de plaider devant le tribunal correctionnel de Liège dans le cadre d’un important dossier concernant le plus grand laboratoire de fabrication de méthamphétamines, appelée aussi Crystal Meth, de Belgique. Lors de la précédente audience, le parquet a requis des peines allant de cinq ans à sept ans de prison ferme à l’encontre de cinq prévenus et près d’un million d’euros de confiscations par équivalent à l’encontre des suspects qui ont mis sur pied le plus grand laboratoire de méthamphétamines jamais démantelé en Belgique et qui se trouvait à Plombières jusqu’au 17 juin dernier, jour de sa découverte.