Le plus grand laboratoire de méthamphétamines jamais démantelé en Belgique? À Plombières

Puissante organisation criminelle mondiale?

Au départ, Hubertus, 60 ans, un habitant de Plombières, avait à son domicile une plantation de cannabis. En mai 2021, des hommes sont venus sur place pour monter un énorme laboratoire de fabrication de méthamphétamine, appelée aussi Crystal Meth.

Mais le 18 juin dernier, les autorités ont découvert l’endroit. Cinq personnes ont été arrêtées, dont Martin, 44 ans, et Osiel, 31 ans, deux hommes originaires du Mexique et qui pourraient appartenir à une très puissante organisation criminelle connue dans le monde entier.

Les intéressés étaient les chimistes du groupe. L’audition des prévenus par le tribunal a laissé un drôle de sentiment. Les pressions et la peur des représailles étaient particulièrement palpables jusque dans le fond de la salle d’audience.

Pressions et peur de représailles

"Je ne veux pas donner le nom des personnes qui m’ont proposé de le faire parce que j’ai peur" , a déclaré Hubertus, questionné par le juge et visiblement très prudent aux paroles qu’il prononçait: "Une personne qui est venue me voir m’a fait peur. On m’a dit clairement quelles seraient les conséquences pour moi et ma famille et mes enfants si je parlais. La personne m’a dit que je devais rester à l’écart de tout cela. Je vivais dans une bulle. Je ne pouvais pas en parler à ma compagne, je risquais de la mettre en danger. J’ai senti l’odeur qui se dégageait du laboratoire, mais on m’a dit de ne me mêler de rien. Ce n’était pas un entretien agréable."

Les autres prévenus ont également fait ressentir qu’ils craignaient clairement pour leur sécurité et leur vie en cas de divulgation de certains éléments. "Ma tâche, c’était de prévenir que les produits allaient arriver" , a précisé Maurice, 51 ans, un ressortissant néerlandais déjà condamné à 5 ans de prison pour avoir commis un trafic de stupéfiants en association. "Quand les affaires étaient prêtes, cela devait aller chez le propriétaire. J’étais comme une sorte d’agent de sécurité."

La drogue n’était pas encore sortie du labo

Interrogé concernant le rôle d’un autre prévenu, l’homme s’est cabré. "Je désire uniquement parler de moi" , a-t-il précisé avant d’apporter la même réponse concernant un autre suspect. "Je vérifiais qu’il n’y avait pas de vol. Le produit n’était pas encore sorti du laboratoire lorsque l’arrestation a eu lieu. J’ai commencé à travailler parce que j’avais une importante dette que je ne pouvais pas payer. J’étais impliqué dans un trafic d’ecstasy et il y a eu une explosion. Je devais payer 70000 euros, mais je n’avais pas les moyens de le faire. On m’a fait travailler dans cette nouvelle affaire pour payer ma dette."

Le tribunal a entendu une partie des plaidoiries. Une autre audience est prévue pour entendre la suite des plaidoiries.