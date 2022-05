Moresnet, une école… où les enfants veulent dormir

Le cheminement de ce projet, inauguré ce mardi en soirée (les familles ont pu découvrir le nouveau bâtiment de l’école d’Annick Lahaye à 19h, avant les "autorités" à 20h), a été évoqué par la bourgmestre, également en charge de l’Enseignement. Marie Stassen, après avoir cité le psychopédagogue Bruno Humbeeck (qui sera à Plombières le 30 septembre), a rappelé que le dossier trouvait son origine au début de la mandature, lorsque fut pris le choix de rapidement agrandir l’école sur fonds propres sans attendre les subsides PTP (programme prioritaire des travaux), ce qui fit d’ailleurs débat entre majorité et minorité lors des séances du conseil communal. "Thierry Wimmer, bourgmestre avant moi, connaissait les besoins de cette école. Il pensait ajouter un module, mais le terrain à l’arrière est en pente et nous avons de nouveaux lotissements à Moresnet (en face et derrière l’école). C’est un village en extension, alors qu’à la base c’est un petit village. Nous avons donc décidé, il y a trois ans, de financer l’agrandissement sur fonds propres. Nous aurions pu attendre les subsides PTP, comme pour Montzen… Mais ce dossier, de l’ancienne mandature, vient encore cette semaine d’être reporté (à la fin d’année au lieu d’avril) faute de moyens."

Les élèves sont ravis de pouvoir profiter de ce nouvel espace, moderne et respectueux de son environnement. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Le chantier a débuté le 9 novembre 2020, sous la supervision de l’architecte Jean-Baptiste Mahu chargé de coordonner des entreprises de la région d’Eupen, Battice, Waimes et Fléron. D’un budget initial fixé à 965850 €, le chantier a finalement été réalisé pour 1,15 million d’euros… et 146000 € de révision en raison de l’inflation du prix des matériaux.

"Pendant le chantier, les élèves étaient à Bempt. Désormais, nous avons ici quatre classes pour les primaires (et on a libéré une classe pour les maternelles, les trois classes étant désormais au même endroit), un local pour les cours d’allemand, un local pour les cours de religion et de citoyenneté, etc. Et les classes font de 60 et 70 m2, soit plus que les normes de la Fédération Wallonie-Bruxelles" , appuie la bourgmestre.

Une école avec des matériaux respectueux de l’environnement

Le projet s’est aussi voulu durable: du bois, une isolation naturelle, des matériaux biosourcés, une pompe à chaleur, du photovoltaïque… "C’était important pour nous, car l’école c’est un lieu d’éducation" , souligne Marie Stassen.

Dès septembre, les entrées et sorties se feront d’ailleurs par cette nouvelle structure, afin de sécuriser davantage les élèves et leurs parents. "Des aménagements seront réalisés et, à moyen terme, nous avons prévu une rehausse du trottoir et des barrières." Un second parking est aussi à l’étude.

En septembre, l’entrée se fera par le nouveau bâtiment. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

La conclusion? Elle est laissée aux principaux intéressés, les élèves: "Ce que j’aime le plus, c’est qu’on peut marcher sans chaussures"; "Moi, ce que j’aime c’est qu’on est plus à l’aise et qu’on ne risque plus d’abîmer le tapis blanc. On a plus d’espace, aussi. Et le toit est plus haut."

Il ne manque plus que des lits, regrettent certains…