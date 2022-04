Des distributeurs de plats de l’Auberge de Moresnet

On connaissait les distributeurs de pizzas. Mais désormais, il existe des distributeurs de plats à emporter qui ont fait leur apparition sur le plateau de Herve. Et cette initiative, on la doit à Nancy Groneschild et Jérôme Bergmann de l’Auberge de Moresnet. « En fait, l’idée est venue du confinement. On a commencé à ce moment le take away et l’engouement des clients a été rapide. Puis, via un ami qui en vendait, on a eu l’idée d’installer des distributeurs de plats à emporter. On a mis un peu de temps pour concrétiser le projet suite à diverses choses, dont l’arrivée d’un bébé. Mais les deux premiers distributeurs viennent d’être installés, soit devant notre restaurant ou sur la Mitoyenne. » Avec comme but « de pouvoir, à terme, moins ouvrir le restaurant, dont en soirée et pouvoir consacrer ce temps gagné à notre famille. » Quant aux plats, ils sont concoctés par le couple. « Il y a des entrées, plats et desserts que l’on peut acheter séparément. C’est une carte que l’on change régulièrement, avec des plats frais du jour évidemment. » Quant au futur, « on va rapidement en installer d’autres, dont certainement à Battice ou à La Calamine. » R.R.