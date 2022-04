Mais bonne nouvelle: dès le 1er mai, ces thés dansants feront leur grand retour, du moins sur le territoire plombimontois. "Nous avons dû complètement arrêter nos thés dansants depuis mars 2020, précise Jean Drooghaag qui sera toujours derrière son saxophone et ses autres instruments de musique pour animer l’assemblée. Et il ne nous était pas possible de reprendre avant ce 1er mai à cause des règles sanitaires qui étaient en vigueur. Mais ici, nous pouvons enfin redémarrer.Et on le fera en force avec l’élection de notre traditionnelle reine de mai. À ne pas manquer!"

Des nouveautés, dont un retour dans la commune de Plombières

Quant à ce retour, il est synonyme également de nouveautés. "Nos thés dansants ne se dérouleront plus à Aubel car cela ne convenait pas. Ils se passeront désormais à Gemmenich, dans l’ancienne salle St Hubert, juste à côté de l’église." Cela se déroulera, comme de coutume, toujours "tous les dimanches de 16 à 21h avec une entrée fixée à 6 €. Et je précise que ce sont des thés dansants comme à l’époque, avec toutes sortes de danses. Sans DJ et attirant un public plus âgé."

Jean Drooghaag a été à «deux doigts de raccrocher»

Enfin, Jean Drooghaag a été à deux doigts de raccrocher lors de cette pause forcée. "Avec mon épouse, on voulait arrêter. Car on s’occupait de tout: la location de la salle, les boissons, le rangement… Désormais, quelqu’un s’occupe de l’intendance. Et moi, je ne m’occupe plus que de l’animation."