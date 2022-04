Neuf maisons unifamiliales et huit appartements à Montzen-Gare

"On a essayé de proposer des choix divers au niveau des habitations avec une parcelle pour une maison individuelle, des parcelles avec des maisons jointives et dans la plus grande zone du tournant un volume un peu plus grand qui ressemble au corps de logis d’une ferme. C’est un bâtiment plus grand, mais pas en hauteur. Il se développe sur un étage. On ne vient pas avec des hauts volumes qui ne s’intégreraient pas à cet endroit" , explique Pierre Kessels.

Avis favorable de la Commune

Joseph Austen, échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, confirme: "Ce sont des logements jointifs, autour d’un espace central, avec à chaque fois un espace vert à l’arrière. Au niveau de l’intégration dans le paysage agricole, c’est pas mal". La Commune a ainsi rendue un avis favorable.

Quelques personnes sont venues s’informer sur le concept et l’orientation des toitures, indique l’élu, "Ce qui est tout à fait logique. Mais il n’y a pas de levée de boucliers."

La demande de permis d’urbanisme peut être consultée auprès de l’administration et les observations peuvent être formulées au collège jusqu’au 25 avril.