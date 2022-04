Le projet de zone artisanale sur le site MTTM se poursuit, à Plombières

"On a pas mal de jeunes entrepreneurs qui souhaitent s’installer, la demande est là , indique l’échevin de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Joseph Austen (OCP). On a fait toutes les adaptations demandées dans le cadre du permis unique. On a maintenant les accords au niveau du DNF (NDLR: le Département de la nature et des forêts de la Région) et de Walterre."

Après ce contretemps lié aux démarches à réaliser avec les terres polluées du terrain (qui ne peuvent pas quitter la zone et auxquelles il faudra ajouter une couche de terre non polluée), la Commune espère que les travaux pourront commencer au printemps 2023. « Avec les délais que l’on connaît, la Région a 140 jours pour traiter le dossier, on arrive pratiquement au mois de septembre puis il faudra lancer les marchés d’attribution. Mais on a déjà pris les devants et préparé cela avec la SPI. »