Le calvaire de Moresnet-Chapelle, entre Pâques et pèlerinage

Comme nous sommes ici au croisement de tout l’Euregio Meuse-Rhin, les visiteurs viennent de Belgique mais aussi des pays limitrophes. Avec quand même une prédominance. "Ce sont principalement des Allemands qui viennent nous rendre visite, surtout le vendredi saint car c’est un jour férié chez eux. Ils se déplacent donc par centaines. Mais même tout au long de l’année, car le site est ouvert tous les jours, il y a énormément d’Allemands. Dont certains font même le pèlerinage à pied!"

Un des plus beaux calvaires d’Europe

Comme le précise Jacques Krott, ce calvaire de Moresnet-Chapelle est "considéré comme un des plus beaux, si pas le plus beau calvaire d’Europe" . Car sur ce site de 2,5 hectares, on trouve pas moins de quatorze stations qui sont disséminées au sein d’un parcours d’une longueur d’un kilomètre tout de même. Ces stations, en forme de petites grottes, symbolisent le chemin de croix qu’à connu Jésus, de sa condamnation à mort jusqu’à sa pose dans le sépulcre. Sans oublier la douzième station monumentale, qui symbolise la mort de Jésus, où sont donnés quelques offices. Enfin, au sein de ce site, qui a été imaginé en 1898 par le père franciscain Johann Ruiter (aidé par le baron F. Raiz von Trenz) et terminé en 1904, on peut découvrir pas moins de près de 68000 plantes ornementales qui ont été plantées dans tout le parc. Avec bon nombre de panneaux explicatifs pour découvrir les différentes espèces. L’occasion, tout au long de ce long week-end, de combiner découvertes et spiritualité.