Une médaille d’or pour le paysagiste soironnais Luc Dumont

En 2023, le dénivelé et la variété végétale étaient à l’honneur. Et c’est l’architecte paysagiste de Soiron Luc Dumont, patron de l’entreprise Jardin en perspective, qui a remporté la médaille d’or. "Dans une ancienne cour de ferme familiale, il a créé un jardin naturel laissant une place prépondérante à l’envie de la nature tout en disciplinant parfaitement le végétal et les matériaux", peut-on lire dans le communiqué.

Notons aussi que le prix de la créativité a été attribué à Morgan Leidgens et Serge Delsemme, de la SRL Leidgens, originaire de Dison, avec le projet "créativité végétale au service de l’art".