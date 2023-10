21 nouveaux élus au conseil communal des enfants de Pepinster

Relancé en 2022, le conseil communal des enfants de Pepinster accueillera pour l’année scolaire 2023-2024, 21 élèves de 5e primaire et de 6e primaire fréquentant les établissements de la commune. À l’école de Wegnez-Centre, ce sont Benjamin Leruth, Nathan Delclisard, Théo Constant, Male Monville, Michaël Benonit qui ont remporté le scrutin. À l’école de Saint-Lambert, ce sont Yéléna Roggemans, Raya Soussi, Auréa Heuse et Elliot Piron ; à l’école de Saint-Germain Mathis Corbusier et Owen Beckers ; à l’Athénée Royal de Pepinster, Nina Theodory, Akiston Mavangilua Zuaki, Maïra Farhan, Amadou Oury Diallo et à l’implantation de Cornesse ce sont Noemie Dutoit et Kailey Mayuku qui intègrent le conseil. Pour l’école communale de Soiron, Charline Hemroulle Keliyah se chargeront de porter la voix des élèves ; pour l’école de croix-rouge de Pepinster les représentants sont Mavrick Parotte et Sara Essette.