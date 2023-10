Eden Hazard : 6 hamburgers concoctés par des chefs en hommage à la légende des Diables rouges (photos & vidéo)

"Je n’aime plus trop le football actuel fait de data, tout est devenu très carré. Eden Hazard était un des derniers qui vivait le football pour s’amuser et ça, cela devient rare. Nous, on fait de la cuisine un peu poétique et je trouve qu’Eden, c’est un des derniers joueurs un peu poète", glisse Arnaud Savelkoul, également habitué des terrains de football amateur.

Un remerciement gourmand, sous forme de burgers. ©Thomas Mailleux Illustrations

Les six chefs

Ces burgers signatures vont être imaginés par six chefs renommés. Dans l’ordre: Roger Simul (Le Charmes-Chambertin, à Clermont), Olivier Tucki (Hostellerie Lafarques, à Goffontaine-Pepinster), François Billet (Au Clair Obscur, à Verviers), Martin Évrard (Au Dos de la Cuillère, à Verviers), Philippe Fauchet (Restaurant Philippe Fauchet, à Saint-Georges-sur-Meuse) et Bernard Angenot (Le Chat Volant, à Verviers).

"On a un peu tous les genres de cuisine. Et ils ont carte blanche. Je leur ai demandé “Si je vous dis Eden Hazard, à quoi vous pensez ?”, explique l’Olnois. J’y ai été au culot: si le premier disait oui, cela me donnait du courage pour la suite !"

Olivier Tucki: transmettre, c’est dans la nature du métier

La sauce a bel et bien pris auprès des chefs. "Faire des burgers, ce n’est pas notre raison d’être mais, en même temps, pourquoi pas ? Et puis s’associer avec quelqu’un de Pepinster, c’est la bonne idée et pourvu qu’on en parle. Pour moi, le but c’est de rencontrer des gens, de partager quelque chose, de soutenir la communauté environnante. On n’est pas bons samaritains, mais c’est sympa !", partage Olivier Tucki.

Le chef de chez Lafarques, participe en effet bien plus pour soutenir ses confrères pepins qu’en dédicace au Diable Rouge. "Transmettre, théoriquement, c’est la nature du métier… Mais aujourd’hui, il n’y a personne qui veut le faire parce qu’il a peur de donner un secret. Ici, il n’y en a pas. On a fait le même métier, mais pas dans le même créneau. On veut faire plaisir aux gens."

Sa création devrait comporter du cochon grillé, "bien plus goûteux que le bœuf", et une garniture maison au caramel d’oignons, poireaux et pommes de terre. "Vous mettez ça dans un burger, c’est crapuleux… et un burger cela doit être gourmand !"

Mais chaque burger sera annoncé chaque mois. Ce sera évidemment aussi l’occasion de présenter leur créateur.