Le centre médical Thier Mère Dieu est de retour à Pepinster (photos)

Inauguré en 2019 dans l’ancienne banque Belfius de la rue Neuve, le centre médical Thier Mère Dieu de Pepinster n’a pas eu un début d’existence calme. Car après deux ans de vie, il a été emporté par les flots de juillet 2021. "Il faut savoir que nous avons eu entre 1 mètre 80 et deux mètres d’eau, explique le directeur du centre, André Nedie. Tout avait été ravagé. On a d’ailleurs un médecin qui habitait à côté du centre et, voyant l’eau monter, avait décidé de mettre en hauteur certains objets. Au final, tout a été emporté." S’en sont suivis de longs mois pour le nettoyage mais surtout des palabres avec les assurances pour remettre tout à neuf, d’où le délai assez long pour rouvrir.