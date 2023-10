Le meilleur du catch débarque au hall du Paire, à Pepinster

"Le catch américain, que l’on voit à la télévision, a ses propres codes culturels. De notre côté, on a notre identité. Nos “méchants” et nos “gentils” ne sont pas forcément les mêmes et notre style de catch est plus dynamique, explosif et ludique. On a vraiment beaucoup d’interactions avec le public", explique Aaron Rammy, champion de catch. Car, non, tout le spectacle n’est pas préparé à l’avance. "Contrairement à ce que l’on pourrait croire, tout est improvisé sur le ring. C’est le public qui nous dicte ce qu’il s’y passe. De ce fait, chaque show est différent", assure-t-il.

Darkmondo très attendu

Des véritables pointures du catch noir-jaune-rouge seront présentes à l’occasion de cet événement baptisé "Pepinmania", en référence à la Wrestlemania américaine. "On aimerait beaucoup rassembler un maximum de personnes au hall du Paire afin de battre un record", annonce Aaron Rammy. Pour se faire, la World Catch League pourra compter sur un nom, bien connu chez nous. Celui de Darkmondo, surnommé le colosse belge. "Il sera bien là. C’est la star locale et il sera vraiment à la maison, puisqu’il est originaire de Verviers." Il sera accompagné d’Aaron Rammy lui-même, de Légion, de Sheikh Kamal ou encore Kamba, Akindele et Ricky Sosa, le jeune prodige du catch.

Avec des places à 10 €, l’organisation espère attirer un large public. "Notre but est de démocratiser la chose et que tout le monde puisse venir. C’est pour ça aussi qu’on opte pour un placement libre. Pour nous, le catch est une activité familiale, comme le fait d’aller voir un match de foot."

Au fil des ans, la discipline fait d’ailleurs de plus en plus d’adeptes. "Les Belges adorent le catch, assure Aaron Rammy. Avec la World Catch League, ils peuvent s’identifier aux personnes présentes sur le ring. Puis, à chaque spectacle, ils peuvent avoir une certaine proximité avec les catcheurs. On prend par exemple des photos avec eux après le show." Voilà qui promet pour les fans du genre.

