Aujourd’hui, Pepinster veut s’efforcer de mieux comprendre et de gérer les risques d’inondations qui pèsent sur Soiron et les zones environnantes. Ayant décroché un subside de 138 000 euros dans le cadre de son plan de gestion des inondations, la Commune a décidé de passer une convention avec l’intercommunale AIDE (l’association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège) pour mener à bien une série d’études visant à contrer les risques potentiels d’inondations. Ou en tout cas de les "réactualiser", indique Michel Legrand, échevin en charge, en vue de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour "protéger Soiron". "Il s’agira d’étudier les bassins-versants du bola" qui traverse le village. Et l’échevin de rappeler que "la Commune de Herve joue un rôle majeur dans le dossier, notamment en ce qui concerne le village de Grand-Rechain. Chaque commune prendra la part qui lui incombe". Une approche que Pepinster espère collaborative.

En parallèle, d’autres études hydrauliques seront menées pour les zones de Grand-Ry, Wegnez et les Golettes, qui ont également été touchées par des problèmes d’inondations par le passé. L’objectif étant de trouver des solutions efficaces pour contrer les phénomènes de crue lors de fortes précipitations. "On aimerait aussi mener une étude au niveau du virage de la Textile où on a encore régulièrement des coulées de boue. Mais c’est toujours soumis à l’approbation de la tutelle", conclut l’échevin.