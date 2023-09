La magie du cirque s’empare du parking du hall du Paire et promet de transporter petits et grands dans un monde d’émerveillement l’espace de cinq après-midi. Chaque représentation emmène le spectateur pendant plus d’une heure et demie dans un voyage de performances acrobatiques, de numéros de jonglage et autres surprises. "On aura aussi des personnages de dessin animé et un clown mais on ne peut pas tout dévoiler", confie Jessy Dubois.

Le cirque Fantasia Belgique, actuellement sous la direction de la 7e génération de la famille Dubois, un nom légendaire dans le monde du cirque en France, perpétue une tradition, "celle du vrai beau cirque à l’ancienne avec une belle touche de modernité". Les artistes de la troupe, "moi, mon épouse, mes enfants et un ami clown" ont baigné dans l’art du cirque dès leur plus jeune âge.

La particularité des spectacles de Fantasia ? "Incontestablement les animaux qui entrent en piste. C’est de plus en plus difficile et rare d’avoir des animaux dans les spectacles. Ici, on peut compter sur la présence d’un cheval, d’un poney, d’une chèvre, d’un lama, d’un dromadaire. C’est vraiment ce qui nous distingue."

Tout comme le prix démocratique, explique Jessy Dubois: "15 euros pour tous à l’avant sur des chaises et 10 euros en gradin. Et pour les enfants de moins de 2 ans, c’est gratuit."

Les places peuvent être réservées via un message privé sur la page Facebook Fantasia Circus Belgium ou sur place.

Les dates à ne pas manquer à Pepinster sont les suivantes: le samedi 23 septembre, le dimanche 24 septembre, le mercredi 27 septembre, le samedi 30 septembre, chaque fois à 16 heures, ainsi que le dimanche 1er octobre à 14 heures. Ensuite, le cirque tentera de conquérir la Communauté germanophone.