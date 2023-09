Cambriolage à Pepinster, au café Amon nos Autes: "Betchette" est à bout, on lui a volé 3 700 €

"Ça", c’est un cambriolage lâche, ce mercredi 20 septembre à 9 h, moment de l’ouverture. "Je me suis garée et j’ai vu une personne entrer par la porte des locataires, elle n’était apparemment pas bien fermée puisque ce ne sont pas les locataires qui ont ouvert. Je l’ai vu sans savoir que le gars allait me voler… Lorsqu’il m’a vue, il est parti se cacher dans la cage d’escalier. Il n’y a pas d’alarme dans le couloir mais une caméra", raconte-t-elle.

Depuis, le visage d’un voleur est affiché dans plusieurs commerces pepins et sur Facebook. "Je suis allée préparer mes fonds de caisse et j’ai pris la recette (d’hier et du week-end) qui était dans un coffre. J’ai tout mis dans mon sac puis je suis allée servir des clients en terrasse. J’ai ensuite discuté avec des gens de RESA, car nous serons sans électricité vendredi de 9h à 13h (je ne vais pas pouvoir ouvrir)."

Un ancien client ?

À ce moment, l’homme quitte sa cachette, se glisse dans le café et emporte le sac ainsi qu’une pochette d’argent. "Les billets de la recette ! Les clients l’ont vu partir en courant. Cet argent devait aller à la banque ce soir ! J’ai porté plainte directement. Je suis presque sûre que la police sait qui c’est. Je pense aussi qu’il est déjà venu prendre un verre… J’ai affiché sa photo partout, mais je ne reverrai jamais mes 3 700 €. Je me lève tous les jours pour venir travailler, je n’en peux plus, je suis vidée… L’insécurité est partout."

La suite ? Christelle Carion ne se fait pas trop d’illusion. "Il n’y en aura jamais. Il sera insolvable. On va juste lui faire le gros doigt si on le retrouve. J’essaye de relancer les choses (la kermesse, etc.) et on nous met des bâtons dans les roues. J’espère qu’on le retrouvera, qu’on retrouvera mon argent. Et s’il ne l’a plus, qu’il travaille, qu’on me rende son chômage ou son CPAS. Et, enfin, qu’il soit sanctionné, même si la Justice n’est plus comme ça."