1605 élèves bénéficient de repas chauds et gratuits dans l’arrondissement de Verviers

Les parents reçoivent les menus deux semaines avant afin d’éviter le gaspillage alimentaire. ©EdA LABEYE Philippe

Au total, ce sont 582 000 euros qui sont alloués en région verviétoise. "Vu le succès du précédent projet, j’ai voulu le développer. Aujourd’hui, c’est plus de 21 millions d’euros qui sont consacrés à ces repas gratuits en maternelle mais aussi dans les écoles primaires. Et on le constate aujourd’hui, il y a un bel enthousiasme. Et je vais l’inscrire aussi dans un décret pour pouvoir pérenniser l’opération."

Le ministre Daerden s’est prêté au jeu et a servi quelques repas aux élèves. ©EdA LABEYE Philippe

Des repas équilibrés

Ce jeudi 14 septembre, le ministre Daerden s’est rendu à l’école communale Wegnez Croix-Rouge pour rencontrer élèves et instituteurs sur le temps de midi. Au menu, c’était goulash, pomme de terre et haricots verts. Les repas à l’école de Wegnez sont livrés par le Lagon bleu, une entreprise locale pour promouvoir le circuit court. Les menus sont proposés deux semaines avant aux parents afin de leur permettre de choisir. "On essaye au maximum de les conscientiser au gaspillage alimentaire. Ce n’est pas parce que c’est gratuit qu’il faut gâcher. Nous travaillons à adapter les quantités en fonction de chaque élève. Par exemple, nous allons tester dès la semaine prochaine des portions plus petites pour les élèves de première et deuxième primaire", détaille une institutrice.

Le bourgmestre de Pepinster lui aussi était présent pour aider le ministre dans la distribution des repas. ©EdA LABEYE Philippe

Depuis la gratuité étendue à l’ensemble des élèves, "on a eu une augmentation considérable de la commande de repas", constate la directrice Valérie Kroujakis. Les repas sont variés et toujours composés de féculents, de légumes et de viande ou de poisson.

Plus d’égalité

C’est déjà la troisième année que l’école communale Wegnez Croix-Rouge bénéficie de repas gratuits. La première année, c’était uniquement les maternelles, ensuite ce sont les 1res et 2es primaires qui en ont profité et, cette année, ce sont au total une centaine d’élèves qui bénéficient de ces repas chauds. "Je pense que ça aide beaucoup de familles qui ont encore certaines difficultés et ça rétablit l’égalité", souligne la directrice.

Sur le terrain, les enfants sont ravis de ces repas chaud sur le temps de midi. ©EdA LABEYE Philippe

Le nombre d’élèves a doublé en maternelle et a augmenté de 20% en primaire, ajoute la directrice. Le ministre Daerden a chaleureusement été remercié par les élèves en chanson et un cadeau a été remis. "Chaque enfant a accès à un repas complet chaque jour, une alimentation équilibrée et en plus qu’est-ce que c’est bon ! Merci Monsieur Daerden", a déclaré l’un d’entre eux au nom de tous les autres.