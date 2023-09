La foule pour les portes ouvertes des pompiers à Pepinster (vidéo)

Depuis la crise du Covid, suivie par les inondations, les pompiers de Pepinster n’ont plus eu la possibilité d’organiser leurs portes ouvertes. Mais ce samedi, les portes de la caserne ont accueilli à nouveau les visiteurs, après quatre années d’absence. Et en nombre, avec plus de 1000 personnes!

De quoi faire plaisir aux Pepins mais aussi aux hommes du feu de la localité, comme l’explique le président de l’amicale des pompiers de Pepinster, Gilles Navaux. "Cela se passe super-bien. Nous sommes hypercontents. Cela fait longtemps qu’il n’y a plus eu autant de monde. On sent vraiment que la population attendait cela. On se rend compte aussi que les casernes aux alentours en font de moins en moins également car c’est de plus en plus compliqué d’organiser. Il y a un manque de pompiers et ce sont des semaines assez longues pour tout organiser. J’en profite d’ailleurs pour remercier tous mes collègues qui ont travaillé pour la réussite de ces portes ouvertes."

Il y avait beaucoup de choses à découvrir ce samedi avec notamment des démonstrations de sauvetage d’un animal en difficulté, une simulation de feu de bâtiment avec sauvetage ou encore l’extinction d’un feu. "Au niveau du programme, on est resté sur le même canevas car il fallait retrouver ses habitudes sans tout chambouler."

Quant au futur, l’objectif de l’amicale est "de revenir comme avant, c’est-à-dire d’organiser une portes ouvertes annuelle. Car cela nous fait plaisir de voir les gens heureux et de regarder les enfants prendre des photos souvenir."