Santé mentale chez les jeunes: le ministre Vandenbroucke s’est rendu à l’athénée Verdi de Pepinster

La visite a démarré par une présentation du réseau REALiSM, réseau intersectoriel basé en province de Liège et axé sur la santé mentale et le bien-être des enfants, des adolescents et des familles. C’est grâce à lui qu’une collaboration a pu naître, il y a quelques mois, entre le centre psycho-médico-social de l’athénée Verdi et l’orthopédagogue conventionnée Déborah Malengrez. En plus des actions menées sur l’orientation scolaire et professionnelle ou encore le harcèlement, les deux partenaires ont organisé en mai 2023 une journée autour de la gestion du stress. Quelque 80 élèves de 2e année secondaire ont ainsi pu se préparer à la fameuse épreuve du CE1D. Comment s’y préparer ? Qu’est-ce que ça peut générer comme stress ? Ces ateliers avaient également pour objectif de leur apprendre à apprendre. "On a procédé sous forme de groupes de travail. L’ensemble des travaux des étudiants nous a permis d’avoir une vision plus globale, sachant que chaque étudiant est unique", explique Déborah Malengrez.

Ce n’est pas un hasard si le CPMS a choisi ici de viser les 2e. "On voulait mettre le focus sur cette année-là, soit avant que le décrochage scolaire ne s’amorce, indique Sandra Conti, directrice du CPMS WBE Verviers. Ces ateliers, c’est aussi manière de leur montrer qu’on est certes des professionnels mais qu’on peut nous parler. Les élèves peuvent ainsi entrer plus facilement en contact avec nous." Forte de cette 1re expérience, l’école aimerait pouvoir la réitérer.

"On nous a aidés à trouver la bonne méthode de travail"

Cinq élèves ayant participé à l’atelier autour du CE1D ont partagé leur expérience lors d’une table ronde.

Ces 5 témoins entrent maintenant plus sereins en 3e secondaire. ©EdA J.Wo.

En mai dernier, Emeryck Cuypers, Hugo Beckers, Shana Lugens, Elyne Gaillard et Gwenaëlle Devos faisaient partie des étudiants conviés à l’atelier "En route vers le CE1D". Une expérience qu’ils ont vraiment appréciée. "Il faut avant tout se dire qu’on peut y arriver et s’y prendre à l’avance", note Elyne, qui n’hésite pas à se filmer pour ses oraux. Shana, elle, préfère s’entraîner à expliquer la matière à ses proches. Hugo, pour sa part, a compris qu’il devait adapter sa méthode de travail en fonction des matières.

Tous ont aussi apprécié ces contacts avec le CPMS. "Ici, on se sent écoutés."