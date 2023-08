Carton plein pour la 15e de Soiron sur Scène (photos et vidéo)

"On va certainement devoir réfléchir, pour l’année prochaine, à mettre plus de spectacles en même temps pour fluidifier davantage. On est à trois représentations en même temps actuellement, on devrait peut-être en mettre quatre", note Baptiste Dellicour, membre de l’organisation. Des terminaux bancontact devraient aussi être installés aux entrées, "pour réduire le temps d’attente".

En attendant, celui-ci est plus que satisfait de cette 15e édition. "Quand on voit le nombre de personnes devant les scènes, on est très content. On remarque aussi qu’il y a des gens qui ne parlent pas français. C’est super. On a vraiment une diversité au sein du public, avec des régionaux et des amateurs de théâtre qui viennent de plus loin", se réjouit-il. On notera aussi la première sortie, réussie, du manège Le Méli-Mélo, imaginé et conçu par Simon Janne et Adeline Thimister: les enfants l’ont adoré !

Changements de dernière minute

À quelques jours du festival, les organisateurs ont dû faire face à plusieurs annulations. Ce fut le cas notamment de la compagnie La Meute qui devait venir de France avec sa fameuse roue de la mort. Le véhicule, qui contenait tout leur matériel, a été incendié. "J’ai regardé quelles étaient les troupes qui jouaient ailleurs pas trop loin, explique Baptiste Dellicour. J’en ai trouvé une qui était à Strasbourg vendredi et samedi et qui a accepté de remonter jusqu’à Soiron." Il s’agit de la troupe Entre Nous, venue présenter son spectacle du même nom, autour de mâts chinois.

En raison d’un comédien blessé, la compagnie Portés disparus n’a pas non plus pu performer son spectacle “La forêt ça n’existe pas”. Elle a été remplacée par La chronique des épices du théâtre du Binamé.