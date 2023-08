Acrobaties et fantaisies à Soiron sur Scène

C’est aussi l’occasion de revenir sur les débuts de cette aventure artistique, en 2008, soit il y a 15 ans. Imaginé et crée par la Compagnie RubisCube, basée à Herve, et la Commune de Pepinster, le festival d’arts de rue n’a cessé de grandir. Tout en restant fidèle à son ADN de départ, à savoir: la convivialité, la découverte et l’accessibilité.

"En 2008, on croyait déjà en la qualité des compagnies qu’on amenait et en la capacité du village de Soiron et de ses habitants à magnifier le festival mais on ne s’imaginait pas qu’on grandirait ainsi, confie Baptiste Dellicour, programmateur. Mais on s’est donné les moyens pour que cela perdure. Aujourd’hui, on dispose d’une équipe solide, où chacun sait ce qu’il a à faire et d’une équipe de bénévoles qui se densifient et se mobilisent. C’est ça qui est chouette et qui nous donne envie de continuer."

Cette année encore, les organisateurs sont partis à la recherche de pépites issues de Belgique mais également d’autres pays d’Europe. On note en effet la présence d’artistes venus de France ou encore de République Tchèque. Si l’on retrouve évidemment du théâtre de rue, des marionnettes ou encore du théâtre d’ombres, il semble que cette édition spéciale a voulu faire la part belle aux acrobaties et autres jonglerie.

Ces spectacles seront à admirer au gré des différents lieux du festival définis afin de fluidifier la circulation et d’accueillir un maximum de personnes, tels que place de l’église, place du bac, la verte plaine ou encore le grenier d’antan. "On aura entre autres le spectacle de la Compagnie La Meute, à la verte plaine, pour lequel on a prévu une jauge de 1000 personnes."

Lors de l’édition précédente, Baptiste Dellicour confiait son envie de garder un prix modique d’entrée. Fixé à 5 € celui-ci n’avait pas bougé depuis la création de l’événement. Mais cette fois, pas le choix, il a fallu l’augmenter. "Le prix passe à 7 €. C’était une obligation par rapport aux coûts qui ne cessent d’augmenter, que ce soit pour les compagnies, la location des scènes ou encore l’impression des affiches. On tenait toutefois à ce que cela reste abordable, sachant qu’on peut voir entre 3 et 4 spectacles sur la journée. Et on conserve aussi la gratuité pour les moins de 8 ans."

Petite nouveauté également, Soiron sur Scène est le premier événement à pouvoir inviter le Méli-Mélo, carrousel à l’ancienne monté de toutes pièces par les Theutois Simon Janne et Adeline Thimister, de Girotopia. Lancé en 2021, le projet vient d’être inauguré début juillet, après deux années de travail. "Nous avions participé au crowdfunding à l’époque. Leur venue à Soiron sur Scène est une des contreparties", souligne Baptiste Dellicour. Le manège sera installé près du prestigieux château.

Une journée avec 35 représentations, 15 compagnies et 8 scènes

Envie d’assister à Soiron sur Scène ? Voici le programme complet de la journée du 13 août 2023.

La Compagnie La Meute proposera un voyage pour le moins vertigineux. ©Jooy Prod

Place du Bac

– 13 h 45 et 17 h: Encore une fois de Tripotes la Cie (45 minutes), jonglerie et acrobatie.

– 15 h 30 et 18 h 45: Jusque-là de la Compagnie La Lune bleue (35 minutes), acrobatie, danse, théâtre et musique.

– 20 h 30: Les Marteaux, musique allant du rock au jazz, en passant par des airs populaires.

Place de l’église

– 14 h 15 et 17 h 45: L’odyssée du ski des Frères Trick (République Tchèque, 40 minutes), théâtre, acrobatie et humour.

– 16h et 19 h 30: La volonté des cuisses du Collectif Pourquoi pas (France, 50 minutes), musique et cirque.

Cour Jonas

– 15h et 17 h 30: Les Baratineurs, chanson pour enfants (40 minutes).

Grenier d’antan

– 15h et 18 h 30: Mr et Mme Poiseau de la Compagnie L’Arbre à vache (France, 55 minutes), théâtre gestuel et humour visuel

Jardin du presbytère

– 15 h 15, 16 h 15 et 18 h 15: Chronique des épices de Lucas Jacquemin, théâtre de marionnettes, (20 minutes).

– 15 h 15 et 17 h 15: Déconcerto du Duo Gamma (30 minutes), spectacle comique et musical.

Verte plaine

– 14 h 45 et 17 h 45: Hands some feet (50 minutes), jonglerie et acrobatie.

– 16 h 45 et 18 h 45: 78 tours de la Compagnie La Meute (France, 35 minutes), cirque et acrobatie.

Au coin du presbytère

– 13 h 45, 14 h 30, 15 h 45, 16 h 45, 17 h 45 et 18 h 45: Aventures de cryptozoologie du Théâtre du N-ombre’île (20 minutes), théâtre d’ombres.

Déambulatoire

– 14 h, 16h et 18 h: Ernest le garde champêtre de la Compagnie Écart (30 minutes), théâtre et humour.

– 15 h 15, 17 h 15 et 19 h: Ceci n’est pas un spectacle de la Compagnie Balance toi (15 minutes), danse et acrobatie.

Au pied du château

– 13 h 30, 15 h 45 et 18 h: le manège Méli-Mélo des Carrousels Girotopia (90 minutes) sera de sortie, pour le plus grand bonheur des enfants de 2 à 8 ans.

Entrée: 7 €, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Parkings en prairie disponibles. Infos: www.soironsurscene.com