65 ans de mariage pour ces Pepins

Mary Bomboire, née en mars 1939, est une Batticienne, fille de mineur et d’une mère œuvrant dans le textile. Ses parents ont ensuite tenu un commerce à Cornesse, repris par sa sœur Lucie (elle a deux sœurs).

Paul Waucomont, lui, a vu le jour en février 1930, également à Battice. Son père était fermier, sa maman s’occupait de la maison et de la grande famille (il est l’aîné, a deux sœurs et trois frères). la famille s’est installée à Charneux en 1940, et après la guerre Paul travailla comme menuisier à Trembleur (Blegny).

C’est lors d’un bal à Cornesse qu’ils se sont rencontrés en 1956, avant de s’unir le 12 juillet 1958 à Wegnez. Ils y vécurent 63 ans, le temps de fonder une famille avec Jean-Paul, Marc et Fabienne… et de voir grandir les petits-enfants Aurélie, Marjorie et Donovan.