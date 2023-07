À l’image d’un restaurant bien connu situé sur la rue Neuve, le Pot de Beurre. "Cela a pris deux ans pour tout refaire, nous explique le patron Hervé Bogaert. Et nous voulions marquer le coup en rouvrant le 14 juillet, qui est la date anniversaire des inondations. Nous sommes vraiment heureux de rouvrir, car deux ans, c’est quand même très long…"

Au niveau du menu, il restera identique à ce qui faisait la renommée du Pot de Beurre. "On va rester sur du classique français, comme on faisait avant. Je ne vais pas me lancer dans de nouveaux plats et je vais débuter par ce que je savais faire auparavant et que les clients appréciaient. À savoir, par exemple, le ris de veau au beurre blanc, la poularde aux vinaigres de Bourgogne, le foie gras, les scampis chili, le carpaccio…"

Quant au restaurant, il est resté également globalement le même. "L’agencement du restaurant n’a globalement pas changé. Nous avons juste fait de tout petits aménagements, mais cette nouvelle version me plaît vraiment bien et on est heureux de revenir."