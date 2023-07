C’est ce jeudi soir que la commune de Pepinster a souhaité rendre hommage aux victimes des inondations qui ont touché notre région verviétoise dès le 14 juillet 2021. L’an dernier, une stèle commémorative avait été dévoilée.

Mais cette année, la volonté était d’organiser une cérémonie bien plus sobre, comme l’explique le bourgmestre, Philippe Godin. "Nous avons décidé de commémorer le deuxième anniversaire des terribles inondations que nous avons subies ce jeudi. Et ce, en toute sobriété. Nous avons tout simplement déposé une gerbe de fleurs et respecté une minute de silence en souvenir et en mémoire des sept victimes qui sont malheureusement décédées sur la commune de Pepinster. Et nous rendons aussi hommage à toutes les personnes qui ont subi ces inondations de manière tout à fait tragique. Il faut le dire: il y en a encore beaucoup qui ne sont pas réinstallés ou qui n’ont pas encore pu passer le cap de la reconstruction personnelle. C’est à eux égaleme nt que nous pensons."

Le souhait exprimé ce jeudi était aussi d’aller de l’avant et de tourner petit à petit la page de la catastrophe. "Le moment est venu de penser à l’avenir. Vous voyez que les choses avancent sur Pepinster. Nous avons été aidés par le gouvernement wallon de manière extraordinaire et vous allez voir les choses bouger dès l’automne sur la commune. Ce sera une manière également, à l’égard de toutes ces personnes qui ont souffert, de leur montrer qu’à Pepinster, on a une volonté de rebondir."