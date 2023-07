Hall Jean Simon: la Commune de Pepinster a mis fin à la mission du bureau d’architecture

Le groupe d’opposition Vivre Pepinster a notamment demandé à connaître les motifs de cette décision. "La majorité souhaite-t-elle vraiment que ce complexe renaisse ?", s’est interrogée la conseillère Sophie Mottard, rappelant que les clubs tentent depuis 2 ans de survivre "dans des conditions provisoires de réaffectation provisoire précaires et inconfortables".

"C’est clair que le Collège a vraiment envie de rénover le hall et de le remettre au plus vite à disposition des clubs", a réaffirmé Michel Legrand, échevin des Travaux (groupe Pepin). Le bourgmestre Philippe Godin a invité l’opposition à jeter un œil par la suite au PV du collège du 20 juin reprenant les arguments de Pepinster pour motiver son choix d’arrêter la collaboration avec le bureau d’architecture. "Mais nous n’avons pas encore ce document. Sans connaître la raison pour laquelle on arrête ce premier projet, on ne va pas voter pour ce point", indique Michaël Hansen (Vivre-Pepinster). Jean-Marie Fafchamps (DéFI) s’est abstenu.

"Le cahier des charges comprend la possibilité, à chaque phase, de mettre fin à la mission. Nous ne faisons qu’appliquer celui-ci. Il n’est pas question de mettre au pilori qui que ce soit, se défend Philippe Godin. Notre volonté est, en septembre 2024, non pas de mettre l’ensemble du hall à disposition mais bien les praticables pour permettre aux clubs de s’entraîner."

Présent lors de la séance publique, le bureau d’architecture Lejeune & Giovanelli a désiré faire part de sa réaction à L’Avenir Verviers. "Architecture Lejeune & Giovanelli aurait souhaité poursuivre sa mission mais le client n’a pas compris qu’il n’est pas possible, pour le budget qu’il donne (composé des indemnités de l’assurance et du Fonds des Calamités), de réaliser, en plus de la simple réparation des ouvrages sinistrés, les demandes complémentaires."

Ces dernières comprenaient "la mise aux normes, notamment PEB, les recommandations du SPW pour la construction en zone inondable (utilisation de matériaux résilients, batardeaux…), la construction d’un nouveau hall 220 m² pour y placer le praticable pour la gymnastique, l’inversion de la position de la cafétéria du basket et l’extension de la partie"arts martiaux"(ce qui nécessite des démolitions et constructions de nouveaux murs, mais aussi de modifier les installations techniques et de poser de nouveaux sols, égouttage et faux plafonds), la réorganisation des 2 doubles vestiaires en 4 simples vestiaires et 2 vestiaires arbitres, l’amélioration énergétique avec installation de chauffage, ventilation, isolation de l’enveloppe, nouvel éclairage LED y compris dans les parties non sinistrées, avec en plus les barres, les équipements sportifs et les cuisines."

Le bureau précise enfin que l’avant-projet avait reçu l’avis favorable des clubs en mars, de la Division des cours d’eau non navigables, de la zone de secours et du coordinateur Sécurité Santé. "Le dossier était prêt pour la demande de permis d’urbanisme et la procédure d’adjudication des travaux. Restait au client de se prononcer sur les options proposées afin de respecter son budget."

Acquisition des biens sur le site Texter: 3 millions seront-ils suffisants ?

Aménagement de la confluence au niveau de la Texter

Dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, la SPAQuE (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement) a attribué une enveloppe de 4 950 000 € pour les investigations et l’assainissement du site Texter, rue Massau. Pour ce fait, l’administration communale doit avoir une maîtrise foncière des lieux. Une subvention de 3 005 100 € a été octroyée par le Gouvernement wallon afin de procéder aux acquisitions. Ce principe était soumis au vote, ce mercredi, du conseil communal.

"Cela permettra de diminuer l’impact de futures inondations au niveau de la confluence. Des études hydrologiques ont mis en lumière le fait de devoir rendre plus de largeur aux cours d’eau et de créer des zones d’immersion temporaires", rappelle le bourgmestre, Philippe Godin. Il a ajouté que ces acquisitions se feront d’abord via une procédure à l’amiable, en concertation avec le notaire de la Commune et le notaire de la partie venderesse. "Les habitants ne sont pas obligés d’accepter cet accord à l’amiable. Ce sera alors au comité d’acquisition immobilière (CAI) d’être actif."

Vivre Pepinster, qui estime manquer de données, s’est inquiété de savoir si le montant de 3 millions d’euros sera suffisant pour racheter les biens. La Collège a expliqué qu’une enveloppe de 86 millions d’euros était encore à disposition de la ministre Tellier pour des acquisitions. DéFI et Vivre Pepinster ont finalement voté pour ce point.

©EdA LABEYE Philippe

Non au Schéma de développement du territoire

Comme d’autres communes de l’arrondissement (Baelen, Welkenraedt, Limbourg…), Pepinster a également décidé de voter contre le Schéma de développement territorial, estimant que, si un tel outil est bel et bien nécessaire, il ne collait pas suffisamment à la réalité de la commune. "Il y a aussi l’obligation de réaliser un SDT en en 5 ans. C’est impossible pour une commune comme la nôtre", martèle le mayeur. Doris Quadflieg, Marc Defrance (groupe Pepin) et les deux groupes d’opposition se sont abstenus.

Des apparts rue Neuve pour les sinistrés

Avec l’aide qu’elle a reçue de la Wallonie pour reloger les citoyens touchés par les inondations, la Commune aimerait racheter 5 logements (des appartements deux chambres) au n°168 de la rue Neuve. Les travaux de mises aux normes seront réalisés par le vendeur. L’offre de prix est fixée à 760 000 €. Vivre Pepinster s’est étonné de cet achat, sachant que tous les appartements sont actuellement occupés. Le bourgmestre a assuré que les logements, une fois qu’ils seront libérés, pourront être mis à disposition de personnes dans le besoin.