Jean-Lou Defawes ("Jean-Lou Débouche-Tout") couronné pour la 14e fois plus gros mangeur de tartes aux cerises, à Cornesse (vidéo)

Pourtant, celui qui a englouti ce mardi soir son 14e succès a frôlé l’élimination lors des premières épreuves, avec chaque fois une demi-tarte à ingurgiter le plus vite possible. Il a fallu la "vidéo-assistance", via la caméra de Vedia, pour qu’il soit repêché, au détriment d’un de ses adversaires habituels, Henri-Michel Blanchy, qui s’était levé, la bouche vide, une fraction de seconde après lui. "J’aurais bien voulu qu’ont soit ex aequo et qu’on poursuive tous les deux la compétition", soupirait le vainqueur après coup. Mais le jury avait tranché.

Jean-Lou Defawes s’est donc retrouvé en finale avec ses deux futurs dauphins. Eux aussi des habitués du concours, qui a de nouveau attiré beaucoup de spectateurs et supporters, Romaric Angenot (2) et Rémy Tefnin (3) n’ont cependant rien pu faire contre l’estomac et la technique de hamster (ne pas avaler de grandes bouchées mais petit bout par petit bout) du roi de la tarte aux cerises. "J’avais surtout peur des épreuves de vitesse (NDLR: il a d’ailleurs failli y trébucher). Parce que pour la quantité, j’étais sûr de moi", fait-il, alors que ses adversaires ont lâché prise bien avant qu’il doive tenter d’approcher son record de quatre tartes et trois-quarts, dont "la vidéo est sur YouTube, je l’ai regardée avant de venir. Mais cette fois, il faisait trop chaud pour en manger autant".

Une novice victorieuse

Nora Sevrin victorieuse chez les dames, Jean-Lou Defawes imbattable chez les hommes. ©ÉdA Fr.D.

Du côté des dames, c’est une novice qui l’a emporté, Nora Sevrin, devant Anna Papageorgiou et Solène Feller, à sa propre surprise d’ailleurs: "Une heure avant, je n’imaginais même pas participer. C’est Marie-Ange Hames (NDLR: concurrente elle aussi et également membre du comité de la fête) qui m’a inscrite, qui m’a motivée et encouragée", soufflait-elle, après avoir remporté la catégorie féminine avec une tarte et demie mangée, avant d’être éliminée à la demi-tarte suivante en compagnie des hommes.