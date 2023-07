C’est parti pour la fête des cerises à Cornesse. Après un apéritif sportif le vendredi soir avec des joggings pour petits et grands, c’est en musique le village niché sur les hauteurs de Pepinster a été rythmé tout au long de ce samedi avec le Cornesse tribute festival.

Une affiche qui avait une nouvelle fois fière allure. Ce fut à From the Road, qui reprenait du Lynyrd Skynyrd, d’ouvrir le bal avec la lourde tâche d’enflammer le public pour le reste des concerts. Avec notamment des reprises de Sweet Home Alabama ou Free Bird, captivant le public avec leur belle énergie. Ensuite, ce fut au tour de Brainstorm de reprendre du Arctic Monkeys, plongeant le public dans une frénésie rock. Après, c’est plus en douceur que ¡ Todo esta aqui ! a amené la chanson française au programme avec Véronique Sanson. Place ensuite à un peu de rock français grâce à l’interprétation de Noir Desir par Vancover, qui a laissé les fans nostalgiques de la musique du groupe.

Quant à la prestation de Coverplay, qui a fait revivre l’esprit envoûtant de Coldplay, elle a plongé le public dans une très chouette ambiance avec les innombrables tubes de la bande à Chris Martin.

Quant à la tête d’affiche de ce festival, ABBA Gold Europe, qui est également un habitué du Spirit of 66 verviétois, il a enchaîné les tubes du groupe suédois à qui on doit notamment Dancing Queen ou encore Waterloo. Chanson avec laquelle ABBA avait remporté l’Eurovision. Sans oublier évidemment Momentum qui a fait vibrer les foules avec des reprises de M et The Kilt Band qui a clos le festival.

Qui pour détrôner "Jean-Lou débouche tout" ?

Par contre, ce n’est pas pour autant que la fête des cerises est terminée, que du contraire ! Ainsi, après une fluo night dimanche soir, ce lundi est également festif avec des jeux populaires en bois pour les familles et des spectacles pour enfants ou la pièce en wallon.

Enfin, le mardi, place au bien connu goûter des cerises avec son traditionnel concours du plus gros mangeur de tartes aux cerises. Le superchampion Jean-Lou Defawes, alias "Jean-Lou débouche tout", va-t-il conserver sa couronne conquise l’an dernier ? Réponse sur le coup de 19 heures !