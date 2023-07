Des habitants de la rue Massau à Pepinster contre la démolition de leur lieu de vie

Un des schémas présentant le projet sans les habitations de la rue Massau. ©- Dossier Résumé non technique - décembre 2022

Aucune communication officielle

Les riverains dénoncent le manque de communication officielle qui s’est opérée. "On n’a reçu aucune lettre, aucun écrit, même pas un suivi de la séance d’information par mail alors qu’ils ont repris nos mails. On a juste eu les informations orales en séance d’information. Ce qu’on a retenu: “On va détruire vos maisons et un notaire va venir faire une estimation”", regrette Christine, originaire de Pepinster et habitant la rue concernée.

Ils sont en colère et désespérés car depuis le 11 décembre 2022, Sylvain, Christelle et leurs trois enfants ont pu regagner leur habitation entièrement rénovée. "Tout est neuf: plomberie, électricité, chauffage, cuisine équipée, fenêtres neuves, portes neuves, etc. Il ne reste plus que le toit. L’entrepreneur qui doit venir est déjà payé", détaille la Pepine. "En gros, ils nous disent: “Vous avez bien travaillé maintenant vous pouvez partir”", s’étonne Sylvain.

Sans lettre de la Commune, les habitants sont dans le flou et ne savent pas se projeter. "On ne sait pas s’ils ne vont pas revenir sur leur parole. On est perdu quant à l’avenir."

Quitter une vie

Déménager, ce n’est pas seulement changer d’habitation mais quitter une vie construite au fil des années, des relations avec les voisins, etc. "On a acheté en se disant qu’on allait finir nos jours ici. On va devoir se reconstruire une nouvelle fois. Ce sont des projets qui disparaissent aussi. On avait prévu qu’une partie de la maison devienne une sorte d’appartement pour permettre à notre fille handicapée d’apprendre à se débrouiller en partie seule. Tout est remis en question. Est-ce que ça vaut la peine de le faire ? Va-t-on détruire ou non ? Notre autre fille, elle vient de rentrer en première année secondaire. Elle a de nouvelles copines. Elle se crée une nouvelle vie, elle est inscrite chez les scouts, etc. Si on doit déménager plus loin, ça signifie qu’elle va devoir quitter tout ça aussi."

Les habitants déplorent la préservation du patrimoine au détriment de la qualité de vie humaine. ©Cindy Thonon

Plus loin dans la rue, Benoît reproche le manque d’écoute du bourgmestre. Il a vécu de nombreuses années dans la maison de sa mère, rue Massau. Il s’est rendu à la séance d’information pour elle. "J’ai l’impression que les habitants passent après les projets économiques que la Commune envisage. J’ai le sentiment de ne pas être écouté. En réalité, le message qu’on comprend, c’est qu’on doit se sacrifier pour le bien commun mais qu’en est-il du patrimoine des familles ? Des souvenirs des habitants ? Depuis les inondations, il insiste pour détruire les maisons en évoquant l’instabilité des bâtiments, la dégradation… Il s’avère que les maisons n’ont aucun souci de ce côté-là. À côté de ça, il insiste pour conserver l’énorme façade de Texter. Combien cela va-t-il coûter ? Et tout ça au détriment des habitants ?"

Au départ, les habitants indiquent les maisons situés le long de la rue Massau n’étaient pas vouées à disparaître d’après les schémas présentés par les experts. ©Cindy Thonon

Depuis les inondations, les habitants de la rue ont le sentiment que la Commune n’a qu’une idée en tête: réhabiliter le site Texter, à n’importe quel prix.

"On ira jusqu’au finish"

Une majorité des riverains sont prêts à aller "jusqu’au bout".

Une lettre qui est aposée à même le volet d’une des habitations de la rue Massau. ©Cindy Thonon

Ça signifie qu’ils ne souhaitent pas négocier dans un premier temps sans avoir la garantie d’avoir une vraie solution. En effet, le relogement des habitants tout juste réinstallés n’a pas été abordé lors de l’échange informel de juin, aucune information quant à une date de démolition, pas de communication claire ou par écrit transmise, etc., rappellent les riverains, fatigués. "Les maisons ont tenu le coup des inondations et maintenant on voudrait les détruire. On n’a pas fait des travaux pour rien quand même ! On ira jusqu’au Conseil d’État s’il le faut", lance Philippe, outré. "Qu’on perde ou qu’on gagne, on n’a pas le choix d’aller jusque-là parce qu’on ne sait pas ce qu’il va se passer", ajoute Christelle.

Du côté de la Commune, le bourgmestre n’a pas répondu à notre demande d’interview.