Un 10e salon de coiffure à Pepinster pour ce Theutois

Après Theux, Heusy, Stembert, Welkenraedt, Aubel, Verviers, Spa, Herve et Lambermont, Bryan Boulanger vient d’ouvrir son 10 salon à Pepinster (rue Neuve, 22). "Je pense qu’il fallait donner un coup de renouveau à Pepinster après les inondations. Cela va faire du bien aux habitants d’avoir un nouveau commerce, qui plus est dans la mode et l’esthétique ", avance ce Theutois. À l’instar des autres Côté Coiffure, il s’adresse particulièrement aux dames avec même une petite nouveauté: l’onglerie. De quoi faire passer le temps pendant des mèches, par exemple. L’indépendant qui s’est lancé il y a 11 ans est désormais entouré de 18 employés, mais il ne compte pas s’arrêter là. Il pense déjà à ouvrir un 11 salon à Luxembourg et veut créer, à terme, un système de franchise