Le château de Soiron a festoyé ce week-end

À travers des numéros gracieux et puissants, les cavaliers et les chevaux ont créé une véritable symbiose sur scène. Le spectacle a offert un mélange captivant de dressage classique, de cascades audacieuses et d’acrobaties équestres impressionnantes, le tout avec une histoire en trame de fond qui a intéressé les spectateurs, petits comme grands. Les costumes colorés et les décors magnifiques ajoutent une dimension visuelle spectaculaire.

Mais la fête soironnaise proposait aussi un grand apéro villageois qui a amené du monde tout au long de la soirée d’ouverture du vendredi.

Quant au samedi, plusieurs spectacles étaient proposés comme avec la compagnie de Fabienne Henrot ou encore avec le groupe de musique Julie & Julie, où on retrouve notamment la Hervienne Julie Carpino, qui fut finaliste à l’émission The Voice de la RTBF lors de la troisième saison.

Sans oublier, pour les enfants, des châteaux gonflables qui n’ont pas désempli de tout le week-end. Cette nouvelle mouture de la fête a donc séduit et le futur dira si ce concept sera renouvelé dans le futur.