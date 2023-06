Château en fête à Soiron: une nouvelle formule avec un spectacle équestre exceptionnel pour cette édition 2023

Avec l’ASBL Malperclub de Soiron, la commune a décidé de lancer la première édition de Château en fête. Du vendredi 16 juin au dimanche 18 juin, le Baron de Woelmont, propriétaire, ouvrira ses portes.

Les festivités débuteront le vendredi avec un grand apéro villageois, dont l’entrée sera gratuite. Côté animation, des artistes de l’arrondissement à partir de 18h ouvriront le week-end, avec DJ Event Bass un jeune soironnais suivi à 21h du groupe Zone Rock, "son batteur Philippe Angenot est pepin".

La journée de samedi commencera dès 16h et se terminera vers 00h. Elle sera rythmée par différents concerts et spectacles, dont deux représentations de la compagnie Fabienne Henrot et un spectacle de théâtre équestre de la compagnie Tempo d’Eole. Elle allie la scénographie et la voltige sous un chapiteau. Il y aura aussi une concentration de véhicules ancêtres, dont "une Impéria, une marque belge qui était fabriquée dans les usines à Nessonvaux (NDLR: en 1907 et construite par Henri Pieper). Elle pourra être vue par le public tout au long de l’après-midi". Dimanche place à la deuxième représentation du spectacle équestre.

Tempo d’Eole, c’est qui ?

À Bois, le spectacle équestre dénué de paroles, laisse les corps des artistes s’exprimer. ©--Taieb Gottiti

"Une compagnie de cirque équestre et théâtrale. C’est un collectif d’artistes rassemblé autour de la volonté de raconter des histoires avec les chevaux", répond Hélène Liétar, membre du collectif Tempo d’Eole. C’est une première pour l’arrondissement verviétois d’accueillir la troupe. Ce sont cinq acrobates voltigeurs, deux musiciens, trois chevaux et un régisseur.

"Je pense que ce sera l’activité culturelle à ne pas manquer cette année à Pepinster", lâche l’échevine. Le spectacle est destiné à toute la famille.

Infos: Réservation obligatoire au centre culturel de Verviers pour A Bois de la compagnie Tempo d’Eole, places limitées.

Facebook: Château en fête.

Château en fête Soiron - Tempo d’Eole

"La journée à ne pas manquer, c’est le samedi avec des châteaux gonflables, deux scènes, des foodtrucks et Tempo d’Eole à 19 h", souligne l’échevine de la Culture, Nathalie Levêque (Pepin).

Le festival s’ouvre à 16h sur la scène arrière du château avec "second souffle" et son accordéon, suivi du duo piano/voix verviétois All of me et du duo aux accents espagnols Burger & Tortilla. Sur la scène centrale à partir de 17 h 15: Julie/Julie avec Julie Carpino (finaliste The Voice) et Julie Meys ; de la danse avec la compagnie de Fabienne Henrot ; Ostara avec des sonorités des Balkans ; finale assurée par All of me à 23 h.

Infos: vendredi: gratuit ; samedi 10€/à partir de 6 ans pour les spectacles musicaux et châteaux gonflables ; 20 €/théâtre équestre et spectacles musicaux ; dimanche 20€.