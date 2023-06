"Cette restauration contribuera au rayonnement d’un des Plus beaux Villages de Wallonie qu’est le village de Soiron", insiste la ministre dans un communiqué, diffusé ce vendredi 9 juin 2023. Situé dans la Commune de Pepinster, on y distingue au loin la majestueuse silhouette de l’église Saint-Roch. La chapelle primitive daterait de 1086 mais l’édifice actuel est quant à lui daté des XVII et XVIIIe siècles. Le cimetière et son mur d’enceinte renferment de nombreux vestiges de sépultures anciennes.