25 000€ pour le CPAS de Malmedy et 10 000€ pour Pepinster

CPAS de Malmedy

La ville malmédienne décroche une enveloppe de 25 000€. Elle a mis sur pied une formule de parrainage de jeunes provenant de familles fragilisées. "Le jury a été séduit par la multidisciplinarité du projet mêlant soutien psychologique à une action sociale".

CPAS de Pepinster

À Pepinster, l’idée était de créer une forme de confiance en répondant de manière collective aux questionnements de chaque jeune entre 18 et 25 ans. À travers des ateliers collectifs, pour les jeunes adultes sans formation et sans emploi. Le but est de les guider vers leur autonomie. "Le jury a relevé le travail d’accompagnement et l’implication des jeunes tout au long du processus".