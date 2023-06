Nourrir Autrement : de C si bon ! à Nomade-C, un cheminement bio jusqu’à Pepinster

Pour suivre Cécile Warnimont, quelques balises s’imposent: les circuits courts, le local, les produits de saison… et le goût, au centre de ces éléments. Et mieux vaut aimer voyager un peu, de la Suisse à la Cité ardente, en passant par Theux, Spa ou Pepinster. "Déjà lorsque j’avais ma sandwicherie à Liège, boulevard d’Avroy (C si bon !), je commençais à parler de circuit court, de cuisine saine, etc. On me prenait pour une cinglée avec mon quinoa", rigole la Pepine.

Donnant invariablement la priorité au goût, elle retrace ce parcours qui, aujourd’hui, lui permet de dispenser des ateliers sains. "De 2011 à 2017, à Liège, j’avais une sandwicherie qui était déjà un peu alternative. J’ai rencontré des maraîchers, le nutrithérapeute Pierre Van Vlodorp… Avec toujours comme élément clef le mieux manger pour être en bonne santé. Je me suis perfectionnée, j’ai suivi des formations sur les plantes sauvages et comestibles, et j’y ai introduit des voyages sympas. Reprendre le restaurant Barisart à Spa, de 2017 à 2022 était une évidence: ce sont les bois de mon enfance. Ce fut une magnifique expérience, c’était mon rêve, mais je n’ai aucun regret. Pas même celui d’avoir arrêté car j’ai tout donné. J’ai toujours fait des ateliers (j’ai mon CAP) mais je n’avais plus le temps de les organiser avec Barisart. Ici, je refais des ateliers (avec, aussi, du yoga), des balades…"

Les ateliers à son domicile

Son frigo? Son potager! ©EdA - PLJ

Chez elle, avec un petit groupe pour davantage de convivialité, ou pour des événements (centre culturel, par exemple), elle dilue son expérience et ses connaissances. "J’ai fait un atelier cuisine indienne (j’y suis partie et j’adore les épices), une initiation à la cuisine végétarienne, un atelier zéro déchet, un apéro végé – apéro sauvage… Ce qu’on y apprend est toujours simple, local et de saison. Mes fournisseurs ? Mon jardin (rires) , chez Catherine de Demain l’Épicerie à Spa ou Terra Verde (pour qui je viens de créer huit recettes de risotto). J’indique sur Facebook les prochains ateliers. On aura encore du yoga avec un lunch sur base des produits du jardin, des ateliers de saison en automne… C’est intuitif, je prépare mon planning par saison et non un an à l’avance. J’irai où le vent me portera… "

En été, elle propose des ateliers avec du yoga, des tisanes, un lunch... ©EdA - P.LJ.

Des animations à Forestia

Ce vent qui a encore soufflé à Forestia (où elle fut gérante de l’espace horeca jadis). Elle en est la responsable pédagogique. "On a lancé un stage nature pour enfants de 8 à 12 ans, ce fut complet en 2 h. On ira se balader dans le parc, rencontrer les plantes, aider les soigneurs de Forestia et une partie aventure. On pourra élargir les catégories d’âge mais l’idée n’est pas d’avoir 200 enfants. En fait, ça part dans tous les sens. On sème des graines un peu partout, sans être donneur de leçon ou moralisateur", sourit-elle.