Création d’un conseil consultatif du bien-être animal à Pepinster: l’appel aux citoyens va être lancé

"Nous avions, depuis plusieurs années, soutenu au niveau communal les campagnes de stérilisation des chats, rappelle le président du CPAS Alex Baiverlin (groupe Pepin), en charge de cette compétence. Nous sommes aussi régulièrement interpellés au sujet du bien-être animal. À l’instar de la CCTAM pour les bâtiments, on va proposer aux Pepins de donner leur avis et, peut-être, d’imaginer des projets sur cette thématique via un conseil consultatif du bien-être animal."

Cet outil de participation citoyenne, encouragé par la Région wallonne, permettra également de sensibiliser et d’informer les habitants de la commune (comme lorsqu’il y a un risque de grippe aviaire). "Il y a toujours plus d’idées dans deux têtes que dans une, estime-t-il. Penser les problèmes à plusieurs peut donc être intéressant." Ces derniers temps, la Commune est notamment fréquemment sollicitée à propos de nuisances occasionnées par des pigeons. "À titre d’exemple, on pourrait imaginer de créer un pigeonnier communal pour les rassembler à un endroit ou d’aménager un parc à chiens. Les projets peuvent être variés." Et ils pourraient également venir se greffer au budget participatif, lancé en parallèle.

Le conseil consultatif du bien-être animal sera donc composé de délégués d’associations œuvrant dans le domaine, de trois conseillers communaux et de Pepins. "Un appel sera publié dans le prochain Pep’Info (NDLR: le bulletin communal), note Alex Baiverlin. L’idée est de regrouper une dizaine de personnes, avec des suppléants." L’objectif visé est de mettre en place cette structure d’ici le mois de septembre. "On pourrait ainsi déjà organiser deux réunions avant la fin de l’année." Le point a été voté à l’unanimité par le conseil communal de ce lundi 22 mai. Avis maintenant aux citoyens intéressés.

Une motion en faveur d’un soutien aux travailleurs de Delhaize approuvée

Le conseiller DéFI Jean-Marie Fafchamps a présenté ce lundi 22 mai 2023 une motion "relative au soutien des travailleurs de Delhaize et plus largement à tous les travailleurs de la grande distribution". Celle-ci considère notamment que "le groupe Delhaize met en danger l’existence du modèle belge de relations sociales en contournant les mécanismes de contre-pouvoir institutionnels". Elle estime aussi "qu’une telle attitude aura inévitablement par effet domino des conséquences délétères sur tout le secteur du commerce".

De ce fait, la motion proposait aux élus de marquer leur soutien et leur sympathie aux travailleurs de Delhaize et plus largement à tous les travailleurs du commerce, ainsi que de "condamner" le refus de négocier du groupe Delhaize. Il est également demandé au ministre de l’Emploi "de prendre l’initiative d’élargir le cadre de la négociation en proposant aux partenaires sociaux de regrouper au sein d’une seule commission paritaire les entreprises qui pratiquent des métiers comparables dans le cadre de leur activité commerciale". Le groupe Vivre-Pepinster et l’échevine Doris Quadflieg (Pepin) ont pris la parole pour indiquer leur volonté d’approuver cette motion. Au niveau du groupe Pepin, le bourgmestre Philippe Godin, le président du CPAS Alex Baiverlin et les conseillers Cédric Pirlet et Jean Detiffe se sont abstenus.

Un nouveau règlement d’ordre intérieur qui ne convainc pas totalement l’opposition

Les élus ont également dû voter la mise à jour du règlement d’ordre intérieur du conseil communal, après modifications suite aux remarques émises par le groupe de travail et la tutelle. Ces changements prévoient notamment l’octroi d’un quart de page au lieu d’un cinquième dans le Pep’Info pour les groupes politiques. "Les conditions d’accès aux dossiers sont de plus en plus restreintes", indique Jean-Marie Fafchamps (DéFI). Du côté de Vivre Pepinster, "on verra à l’usage", précise Alain Wydooghe. Celui-ci espère entre autres que les PV du Collège seront accessibles pour rapidement. "Dernièrement, il y avait 5 à 6 mois de retard. Le texte prévoit de nous les fournir dans un délai raisonnable. Reste à voir ce qu’est un délai raisonnable." Les deux groupes ont voté contre le point.

Retour du disque bleu

Le contrôle de la zone bleue est à nouveau effective dans le centre de Pepinster. "On est pour le moment dans la phase d’avertissement. Celle-ci est surtout axée sur les voitures tampons qui restent autour de la gare", déclare le bourgmestre Philippe Godin.