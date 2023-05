Une épicerie collaborative et solidaire à Pepinster

"C’est une épicerie ouverte à tous, à la seule condition de devenir membre adhérent, explique la Croix-Rouge. L’adhésion coûte 30 € par an et permet aux membres (et leurs familles) d’y faire le plein de produits locaux, et bio pour la grande majorité. Du fromage, des produits laitiers, des fruits et légumes frais mais aussi un vaste assortiment de produits secs vendus en vrac…" En échange, les membres adhérents "s’engagent à consacrer du temps (3 h/mois) au bon fonctionnement du magasin. Donc de tenir le magasin, réassortir les rayons, réceptionner les commandes… De la sorte, comme la majorité des tâches sont assurées par les membres, cela permet de construire une dynamique participative, de réduire les coûts de fonctionnement et le coût des produits." Quant au coût des achats, "il est établi sur le principe de la solidarité. Des prix différenciés sont appliqués pour permettre à chacun de venir faire ses achats, et de payer selon ses revenus."